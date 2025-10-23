ua en ru
Мессі визначився з кар'єрою на найближчі три роки: деталі нового контракту

Четвер 23 жовтня 2025 20:13
UA EN RU
Мессі визначився з кар'єрою на найближчі три роки: деталі нового контракту Фото: Ліонель Мессі (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Аргентинець Ліонель Мессі підписав нову угоду з американським клубом "Інтер Маямі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Що відомо про контракт

Згідно з оголошенням клубу, нова угода Мессі діятиме до кінця 2028 року. Якщо легендарний футболіст відпрацює контракт до завершення терміну, то на той момент йому буде 41 рік.

Оголошення про продовження співпраці з'явилося у спеціальному відеоролику, знятому на майбутньому домашньому стадіоні "Інтера" – Miami Freedom Park, який наразі перебуває на етапі будівництва та має відкритися у 2026 році. На кадрах 38-річний Мессі підписує нову угоду на тлі робіт, що тривають.

"Я дуже радий залишитися тут і продовжувати бути частиною цього проєкту, який із мрії перетворився на вражаючу реальність", - сказав Мессі.

Досягнення Мессі в Маямі

Мессі виступає за "Інтер Маямі" з 2023 року, перейшовши на правах вільного агента після двох сезонів у французькому ПСЖ. Відтоді аргентинець провів 82 матчі та забив 71 гол.

У складі клубу він виграв Кубок ліг 2023 року, став чемпіоном регулярного сезону МЛС 2024-го, а також отримав свій останній на сьогодні "Золотий м'яч" (2023 рік).

У нинішньому сезоні "Інтер Маямі" завершив регулярну частину чемпіонату на третьому місці Східної конференції та пробився до плей-офф МЛС.

Сам Мессі закінчив першу частину сезону найкращим бомбардиром ліги – на його рахунку 29 забитих м'ячів. Усього у поточному сезоні він забив 35 голів та віддав 16 асистів у 39 матчах на клубному рівні.

Серію плей-офф команда з Маямі розпочне у п'ятницю, 24 жовтня, матчем проти "Нешвілла".

Раніше ми розповіли, як Гаррі Кейн перевершив досягнення Мессі та Роналду.

Також читайте про розрахунки експертів, коли Роналду заб'є 1000-й гол.

