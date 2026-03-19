ua en ru
Чт, 19 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Месси забил 900 голов быстрее Роналду: сравниваем графики звезд (видео)

10:13 19.03.2026 Чт
2 мин
Историческое достижение не спасло "Интер Майами" от громкого фиаско
aimg Андрей Костенко
Лионель Месси забивает исторический гол (фото: x.com/InterMiamiCF)

Лионель Месси покорил невероятную отметку в 900 голов за карьеру. Однако юбилейный мяч не позволил "Интер Майами" продолжить борьбу в международном турнире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Погоня за Роналду

В ответном матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ против "Нэшвилла" аргентинец отличился уже на 7-й минуте. Этот гол стал для 38-летнего нападающего 900-м на профессиональном уровне.

Для достижения этой отметки аргентинцу понадобилось 1142 матча. Его главный конкурент Криштиану Роналду сейчас имеет 965 голов, однако португалец провел на 170 игр больше.

Распределение голов Месси за карьеру:

  • "Барселона" - 672
  • Сборная Аргентины - 115
  • "Интер Майами" - 81
  • ПСЖ - 32

Роковая ничья команды Маскерано

Несмотря на быстрый гол капитана, "Интер Майами" не смог удержать победный счет. На 74-й минуте соперники смогли восстановить равновесие - 1:1. Поскольку первая встреча команд завершилась без голов (0:0), по регламенту турнира дальше прошел "Нэшвилл" благодаря правилу выездного гола.

Для подопечных Хавьера Маскерано этот вылет стал болезненным ударом, ведь клуб считался одним из фаворитов Лиги чемпионов КОНКАКАФ. Теперь флоридцы сосредоточатся на внутреннем первенстве МЛС.

Будущее легенды

Напомним, что Месси недавно продлил контракт с "Интер Майами" до 2028 года.

А уже этим летом Лионель планирует защищать титул чемпиона мира в составе сборной Аргентины на предстоящем Мундиале, который станет последним в его карьере.

Ранее м сообщили, что звездный футболист сборной Украины, который играл с Месси, объявил о завершении карьеры.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Футбол Месси
