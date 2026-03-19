Месси забил 900 голов быстрее Роналду: сравниваем графики звезд (видео)

Лионель Месси покорил невероятную отметку в 900 голов за карьеру. Однако юбилейный мяч не позволил "Интер Майами" продолжить борьбу в международном турнире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча .

Погоня за Роналду

В ответном матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ против "Нэшвилла" аргентинец отличился уже на 7-й минуте. Этот гол стал для 38-летнего нападающего 900-м на профессиональном уровне.

Для достижения этой отметки аргентинцу понадобилось 1142 матча. Его главный конкурент Криштиану Роналду сейчас имеет 965 голов, однако португалец провел на 170 игр больше.

Распределение голов Месси за карьеру:

"Барселона" - 672

Сборная Аргентины - 115

"Интер Майами" - 81

ПСЖ - 32

Роковая ничья команды Маскерано

Несмотря на быстрый гол капитана, "Интер Майами" не смог удержать победный счет. На 74-й минуте соперники смогли восстановить равновесие - 1:1. Поскольку первая встреча команд завершилась без голов (0:0), по регламенту турнира дальше прошел "Нэшвилл" благодаря правилу выездного гола.

Для подопечных Хавьера Маскерано этот вылет стал болезненным ударом, ведь клуб считался одним из фаворитов Лиги чемпионов КОНКАКАФ. Теперь флоридцы сосредоточатся на внутреннем первенстве МЛС.

Будущее легенды

Напомним, что Месси недавно продлил контракт с "Интер Майами" до 2028 года.

А уже этим летом Лионель планирует защищать титул чемпиона мира в составе сборной Аргентины на предстоящем Мундиале, который станет последним в его карьере.