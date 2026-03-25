"Мені страшно". В Олени Мандзюк померла собака: блогерка натякнула на жорстокий злочин

11:50 25.03.2026 Ср
2 хв
Волонтерка пов’язала трагедію з тривалими погрозами на свою адресу
aimg Іванна Пашкевич
Олена Мандзюк зі своїми собаками (фото: instagram.com/elena_mandziuk)

Українська блогерка Олена Мандзюк повідомила про трагедію у своїй родині. За її словами, вранці вона знайшла мертвою свою собаку Рею і тепер підозрює, що тварину могли отруїти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис волонтерки у Threads.

В Олени Мандзюк померла собака

Блогерка зазначила, що ще напередодні тваринка почувалася добре.

"Сьогодні зранку померла одна з моїх собак, Рея. і ми підозрюємо, що її отруїли. ще вчора вона була жива, здорова, лагідна, була поруч, дивилась своїми очима, була частиною нашого дому. а сьогодні зранку я знайшла її мертвою в кімнаті, в калюжі крові, яка йшла з її пащі", - шокувала подробицями Олена.

Вона зізналася, що смерть чотирилапої стала сильним ударом для всієї родини.

Рея була не просто домашнім улюбленцем, а справжньою частиною дому й близьким другом.

"Я, мої діти та сімʼя щоковані, це не просто собака, це моя любов, моя сім’я, моя душа. це друг, який довіряв людям, який жив поруч із нами, який була беззахисним і хтось міг просто жорстоко відібрав у неї життя", - додала вона.

Собака Олени Мандзюк (фото: instagram.com/elena_mandziuk)

Також Мандзюк пов’язала цю трагедію з тиском і хвилею агресії, з якою, за її словами, стикається вже тривалий час через свою публічну позицію.

"Увесь останній рік я терпіла всі погрози, гейт, приниження, образи, залякування, навіть тиск від власної держави через свою позицію проти будь чого російського. але одне діло, коли б’ють по мені словами і зовсім інше, коли це переходить у реальне життя, коли страждає беззахисна тварина, яка нікому не зробила нічого поганого", - зазначила вона.

Померла собака Олени Мандзюк (фото: instagram.com/elena_mandziuk)

Зірка також не приховує, що переживає важкий емоційний стан після того, що сталося, і боїться думати про те, в яких муках могла помирати її собака.

"Я в розпачі, мені страшно і я не хочу усвідомвлюватм те, що Рея могла помирала в муках", - написала Мандзюк.

Померла собака Олени Мандзюк (фото: instagram.com/elena_mandziuk)

Наразі блогерка не повідомляла, чи зверталася до правоохоронців або ветеринарів для встановлення точної причини смерті тварини.

Ціни можуть зростати швидше: в НБУ попередили про зміну інфляційної траєкторії
Зашморг на шиї Трампа. Чому війна з Іраном стала для США раптовою катастрофою
Роман Кот, кореспондент РБК-Україна. Зашморг на шиї Трампа. Чому війна з Іраном стала для США раптовою катастрофою