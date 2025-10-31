"Вирішила, що вона вершитель доль": Приходько пройшлася по Мандзюк

Українська співачка Анастасія Приходько емоційно висловилась про блогерку Олену Мандзюк, яка закликала її перейти на українську мову.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виконавиці Наталії Влащенко.

Так, артистка вважає, що через такі публічні заклики люди лише сварять суспільство між собою.

"Мені здається, такі, як Мандзюк, ведуть нашу країну до громадянської війни... це "Чому не державною?"… Кожна людина вирішила, що вона вершитель доль", - сказала співачка.

За словами Приходько, вона не бачить сенсу щось комусь доводити, спілкуючись українською, і не дозволить, щоб її "ламали" чи змушували робити те, чого вона не хоче.

Анастасія Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)

"Російську мову захищає Конституція"

Анастасія наголосила, що російська мова в Україні захищена 10 статтею Конституції, а громадянство визначається не мовою, а паспортом.

Вона також додала, що її діти розмовляють російською, і це не робить їх менш українцями.

"Громадянство визначає не мова, а паспорт", - підкреслила вона.

Співачка переконана, що поділ українців за мовною ознакою є штучно створеним, а сама тема - надмірно роздмуханою.

Нагадаємо, у попередньому інтерв’ю Приходько вже висловлювала подібну позицію.

Водночас виконавиця стверджувала, що ті, хто порушують мовне питання та закликають усіх переходити на українську, лише сіють розбрат серед людей.

"Після 2014 року з’явилася когорта людей, які почали нав’язувати українську усім, що погіршило ситуацію в Україні", - зазначала вона.

Тоді Приходько також пояснила, чому вирішила дати інтерв’ю російською.

“Чому я вирішила сьогодні записати інтерв'ю російською? Щоб підтримати своїх громадян, які мають український паспорт. Бо зараз багато людей приїде з Курахового, Куп'янська, Покровська, а там половина не знає української. І що, мені відвернутися? Я не маю права, бо зараз війна. Кожен має протягти одне одному руку допомоги, а не постійно принижувати, ображати, цькувати, змушувати щось робити”, - казала тоді співачка.

Попри це, вона підкреслювала, що кожен громадянин має знати українську, але яку мову обрати для спілкування - це особисте рішення кожного.