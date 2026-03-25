ua en ru
Ср, 25 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Пасха Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Мне страшно". У Елены Мандзюк умерла собака: блогерша намекнула на жестокое преступление

11:50 25.03.2026 Ср
2 мин
Волонтер связала трагедию с длительными угрозами в свой адрес
aimg Иванна Пашкевич
Елена Мандзюк со своими собаками (фото: instagram.com/elena_mandziuk)

Украинская блогерша Елена Мандзюк сообщила о трагедии в своей семье. По ее словам, утром она нашла мертвой свою собаку Рею и теперь подозревает, что животное могли отравить.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение волонтера в Threads.

У Елены Мандзюк умерла собака

Блогерша отметила, что еще накануне животное чувствовало себя хорошо.

"Сегодня утром умерла одна из моих собак, Рея. и мы подозреваем, что ее отравили. еще вчера она была жива, здорова, ласковая, была рядом, смотрела своими глазами, была частью нашего дома. а сегодня утром я нашла ее мертвой в комнате, в луже крови, которая шла из ее пасти", - шокировала подробностями Елена.

Она призналась, что смерть четвероногой стала сильным ударом для всей семьи.

Рея была не просто домашним любимцем, а настоящей частью дома и близким другом.

"Я, мои дети и семья потрясены, это не просто собака, это моя любовь, моя семья, моя душа. это друг, который доверял людям, который жил рядом с нами, который был беззащитным и кто-то мог просто жестоко отобрал у нее жизнь", - добавила она.

Собака Елены Мандзюк (фото: instagram.com/elena_mandziuk)

Также Мандзюк связала эту трагедию с давлением и волной агрессии, с которой, по ее словам, сталкивается уже длительное время из-за своей публичной позиции.

"Весь последний год я терпела все угрозы, гейт, унижения, оскорбления, запугивания, даже давление от собственного государства из-за своей позиции против чего-либо российского. но одно дело, когда бьют по мне словами и совсем другое, когда это переходит в реальную жизнь, когда страдает беззащитное животное, которое никому не сделало ничего плохого", - отметила она.

Умерла собака Елены Мандзюк (фото: instagram.com/elena_mandziuk)

Звезда также не скрывает, что переживает тяжелое эмоциональное состояние после случившегося и боится думать о том, в каких муках могла умирать ее собака.

"Я в отчаянии, мне страшно и я не хочу осознавать то, что Рея могла умирала в муках", - написала Мандзюк.

Умерла собака Елены Мандзюк (фото: instagram.com/elena_mandziuk)

Пока блогерша не сообщала, обращалась ли к правоохранителям или ветеринарам для установления точной причины смерти животного.

Еще больше интересного:

Терен нарушил молчание относительно "разрыва" с Мандзюк

Приходько прошлась по Мандзюк

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Блоггерша Животные Звёзды
Новости
Цены могут расти быстрее: в НБУ предупредили об изменении инфляционной траектории
Аналитика
