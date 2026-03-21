"Мені шкода!" Полякова відхрестилася від різких слів чоловіка про Єфросиніну та "мажора"

Що написала Полякова

Після хвилі обговорень у мережі співачка публічно відреагувала на скандал. Вона наголосила, що поважає Єфросиніну, її чоловіка та їхню родину, і назвала їх прикладом міцних стосунків.

За словами Полякової, вона не підтримує позицію свого чоловіка і була шокована його висловлюваннями. Артистка підкреслила, що ці слова могли образити важливих для неї людей.

"Мені було вкрай неприємно почути слова мого чоловіка в його інтерв’ю на адресу Маші і її родини - я їх не поділяю і відверто кажучи була шокована його заявами, які могли зробити боляче важливим для мене людям", - заявила співачка.

Вона окремо зазначила, що це виключно особиста думка Буряковського і не має стосунку до неї.

Полякова публічно звернулася до Єфросиніної (скриншот)

"Я хочу це чітко зафіксувати: це його особиста позиція. Не моя. Іноді близькість не означає тотожність думок", - заявила Полякова.

"Але я вважаю за потрібне вибачитись! Мені шкода!" - резюмувала вона.

Що сказав чоловік Полякової

Нагадаємо, Буряковський в інтерв’ю Дмитру Гордону висловився про Єфросиніну, зазначивши, що вона нібито змушена постійно доводити, що є найкращою. Також він заявив, що в житті телеведуча не така відкрита, як на публіці.

Окремо бізнесмен згадав ситуацію, коли, за його словами, сказав щось, після чого Єфросиніна разом із чоловіком поїхали, і припустив, що це могло бути через тон спілкування.

Крім того, Буряковський різко висловився про Хромаєва. Він назвав його "мажором".

"Мажор... Він палець об палець, щоб всього добитися, не вдарив", - казав чоловік Полякової.