"Мені потрібна чесна гра": Ф'юрі висунув вимогу Усику заради проведення історичної трилогії

17:04 12.04.2026 Нд
3 хв
"Циганський король" пояснив, що має статися, аби відбувся третій бій з українським чемпіоном
aimg Андрій Костенко
"Мені потрібна чесна гра": Ф'юрі висунув вимогу Усику заради проведення історичної трилогії Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик (фото: Getty Images)

Британський боксер Тайсон Ф'юрі тріумфально повернувся у великий спорт. Після перемоги над Арсланбеком Махмудовим "Циганський король" офіційно заговорив про свої подальші плани.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію боксера.

Читайте також: "Я б цього не допустив": Красюк розкрив роль грошей у рішенні Усика битися з Верховеном у Єгипті

Переможне повернення Ф'юрі

Поєдинок у Лондоні став для Ф'юрі першим виступом після важких поразок від Усика у 2024 році.

Британець здобув перемогу над Махмудовим одностайним рішенням суддів. Це успіх став для нього першим з жовтня 2023 року, коли "Циганський король" переміг роздільним рішенням суддів Франсіса Нганну. Після тріумфу Ф'юрі знову заговорив про титульні амбіції.

Усик чи Джошуа: пріоритети британця

Головною метою Ф'юрі залишається "бій за Британію" проти Ентоні Джошуа, який особисто спостерігав за поєдинком з трибун. Проте Тайсон уже готує "план Б" на випадок відмови співвітчизника.

"Я хочу битися з Ентоні Джошуа. І все. Або якщо Ей Джей цього не хоче, то тоді давайте зробимо трилогію з Усиком. Але мені потрібна бісова чесна гра", - емоційно заявив Ф'юрі.

Цікаво, що ще напередодні бою Тайсон був налаштований агресивно. Відповідаючи на питання про трилогію з українцем, він відрізав: "Та хай він іде на**. Ось що я скажу". Проте після перемоги риторика британця стала більш прагматичною.

Чи готовий українець до трилогії

Усик, який уже двічі перемагав Ф'юрі, раніше зазначав, що планує провести три бої до завершення кар'єри. І останній з них – саме проти "Циганського короля".

Менеджер українця Егіс Клімас підтвердив готовність чемпіона до третього поєдинку, хоча й висловив сумнів щодо послідовності британця.

"Ми готові, але Ф'юрі надто непостійний у своїх рішеннях – то він іде зі спорту, то повертається", - зазначив Клімас.

Тайсон Ф'юрі проти Олександра Усика (фото: Getty Images)

Усик – Ф'юрі: історія суперництва

Усик та Ф'юрі двічі зустрічалися на рингу. І саме українець завдав супернику двох поразок. Крім нього британця за 16 років його професійної кар'єри не зміг здолати ніхто.

Перша зустріч відбулася 18 травня 2024 року в аравійському Ер-Ріяді. Олександр переміг "Циганського короля" розділеним рішенням суддів, відібрав у нього титул WBC та став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.

Реванш відбувся на тій же аравійській арені 21 грудня 2024 року. Це протистояння завершилося звитягою українця вже одноголосним рішенням арбітрів.

Ф'юрі, одначе, переможеним себе не визнав. Заявивши, що обидва поєдинки насправді завершилися на його користь, британець оголосив про завершення кар'єри. Проте вже через рік він вирішив повернутися.

Раніше оголосили повний андеркард супербою Усик - Верховен.

США та Іран не досягли угоди, ми повертаємося ні з чим, - Венс
100 днів у владі. Як Буданов змінює Офіс президента і шукає союзників на Банковій
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч 100 днів у владі. Як Буданов змінює Офіс президента і шукає союзників на Банковій