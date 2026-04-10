Головна » Розваги » Спорт

"Я б цього не допустив": Красюк розкрив роль грошей у рішенні Усика битися з Верховеном у Єгипті

13:13 10.04.2026 Пт
2 хв
Колишній промоутер чемпіона зробив тривожну заяву про майбутнє Усика
aimg Андрій Костенко
Олександр Усик (фото: Getty Images)

Майбутній поєдинок Олександра Усика проти зірки кікбоксингу Ріко Верховена продовжує збирати неоднозначні відгуки в експертному середовищі. Колишній промоутер українця Олександр Красюк відверто розкритикував це рішення, натякнувши, що фінансова вигода взяла гору над спортивною логікою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Красюка в інтерв'ю TalkSport.

Гроші проти спадщини: версія Красюка

Очільник K2 Promotions переконаний, що поєдинок у Єгипті не несе спортивної цінності для Усика. Красюк наголосив: якби він досі відповідав за стратегію бійця, цей бій ніколи б не отримав "зелене світло".

"Це прозвучить дивно, але якби я залишився в команді Усика, то бій з Ріко не відбувся б. Розумію, що для Олександра та його команди в цьому поєдинку є фінансовий сенс. Саме тому вони погодилися. Але я б цього не допустив", - підкреслив промоутер.

За словами Красюка, він би наполягав на тому, щоб Усик повісив рукавички на цвях відразу після тріумфального реваншу з Тайсоном Ф'юрі.

&quot;Я б цього не допустив&quot;: Красюк розкрив роль грошей у рішенні Усика битися з Верховеном у Єгипті

Олександр Усик та Олександр Красюк (фото: instagram.com/alex.krassyuk)

"Йому більше нічого доводити"

Промоутер вважає, що український боксер уже досяг усіх можливих вершин, а подальші виступи лише розпорошують його велич.

"Він досяг усього, чого тільки можна досягти. Він заробив стільки грошей, про скільки міг хіба що мріяти. Він – національний герой в Україні. Він добре відомий у всьому світі. Йому більше нічого доводити. Тому йому варто було завершити кар'єру та перейти до наступного етапу свого життя", - додав Красюк.

Що відомо про бій Усик – Верховен

Попри критику, підготовка до неординарного поєдинку триває. Зустріч українського боксера та титулованого кікбоксера запланована на 23 травня. Місцем проведення стане легендарне місто Гіза в Єгипті – на тлі великих пірамід.

Поєдинок матиме статус добровільного захисту титулу WBC. Трансляція відбудеться на стрімінговому сервісі DAZN.

Раніше оголосили повний андеркард супербою Усик - Верховен.

Зеленський оцінив загрозу з Придністров'я і сказав, де РФ насправді хоче "буферну зону"
Зеленський оцінив загрозу з Придністров'я і сказав, де РФ насправді хоче "буферну зону"
