"Король має повернути свій трон". Ф'юрі здійняв хвилю таємничим меседжем: що це означає для Усика

Понеділок 08 грудня 2025 11:08
UA EN RU
"Король має повернути свій трон". Ф'юрі здійняв хвилю таємничим меседжем: що це означає для Усика Фото: Тайсон Ф'юрі натякнув на повернення (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі, який після другої поразки від Олександра Усика оголосив про завершення кар'єри, зробив інтригуючу публікацію в соцмережах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram британця.

Що написав Ф'юрі

Ф'юрі опублікував довгий емоційний текст, у якому заявив, що "король має повернути свій трон" і натякнув на камбек у 2026 році.

"Король має повернути свій трон. Попереду довга й самотня дорога, якою можу пройти лише я, але після довгих і важких битв на мене чекає безсмертя. Боги борються проти армії з однієї людини – цю битву понад дві тисячі років тому виграв чоловік на ім'я Ісус. В його святе ім'я я рушаю вперед у 2026-му".

Ця заява відразу викликала хвилю обговорень серед фанатів і експертів, адже на початку 2025 року Ф'юрі заявив про завершення кар'єри.

Що відбувається у дивізіоні

Ф'юрі чотири роки володів титулом WBC, який відібрав у Деонтея Вайлдера у 2020 році. Після поразки від Усика він залишився без чемпіонських поясів.

Наразі три основні титули в надважкій вазі – WBC, WBA та IBF – належать Усику. Поясом WBO володіє співвітчизник "Циганського короля" – Фабіо Вордлі.

Можливі плани на 2026 рік

Промоутер Ф'юрі Френк Воррен вже заявляв, що британець хоче трилогію з Усиком, називаючи цей бій "єдиним, який Тайсон справді бажає".

Тим часом Саудівська Аравія, яка активно інвестує в бокс, готує великі бої на 2026 рік. Туркі аль аш-Шейх уже натякав на можливе протистояння між Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

Пост Ф'юрі може означати як повернення на ринг, так і черговий емоційний меседж, якими він часто провокує боксерський світ.

Однак той факт, що британець говорить про "повернення трону", дає підстави очікувати гучний камбек у 2026 році.

Раніше ми повідомили, що Ф'юрі нагадав про себе емоційним зверненням до Володимира Кличка.

Також дізнайтеся про переваги Вайлдера над Усиком на думку президента WBC.

