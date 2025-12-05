"Мені боляче": "Холостяк" Цимбалюк попрощався з учасницею просто під час побачення

Яким було побачення на виліт

Оля та Оксана першими пішли на зустріч з Тарасом, адже саме до них у нього були питання. Він хотів поговорити з учасницями під час Церемонії троянд, але не зміг це зробити - Цимбалюку викликали "швидку", а з дівчатами від його імені спілкувався ведучий Григорій Решетник.

Тому на груповому побаченні актор мав вирішити, яка з дівчат має залишитися на проєкті.

Разом з учасницями Тарас вчився танцювати. Оля та Оксана соромилися, але не хотіли програвати, хоча це й не було змаганням.

"Оля своїми спартанськими очима дивилася на це як на виклик", - сказав Тарас.

Тарас, Оля та Оксана (скріншот)

Цимбалюк та дівчата вивчали нові "па", без ревнощів не обійшлося.

"Я не бачила іскри в очах Тараса, коли він танцював з Олею", - сказала Оксана.

Оля та Тарас (скріншот)

Актор відчув, що Оля була надто зосередженою на танці. А ось від Оксани він відчув більше тактильності.

Виявилося, що танець, який Тарас вивчив з дівчатами, вони покажуть на сцені філармонії. Дівчата сильно нервували, адже не думали, що це хтось побачить.

Оля та Оксана (скріншот)

Виявилося, танець все ж не побачили глядачі, зала була порожньою. Дівчата все ж спробували повторити всі рухи, хоча й не обійшлося без курйозів.

Танець на "Холостяку" (скріншот)

А після цього Тарас запросив дівчат на вечерю. Вони розуміли, що скоро він подарує троянду лише одній з них.

"Мені було важко розслабитися", - визнала Оксана.

Після цього Цимбалюк запросив Олю на індивідуальну розмову. Вона відчувала напругу.

Тарас сказав, що фітнес-тренерка боїться розслабитися та довіряти. Оля сказала, що це правда.

"Мені дуже шкода... Вона себе дуже зашорила", - сказав "Холостяк".

Але Оля зазначила, що не все з того, про що говорив Тарас погане. Дисципліна, правила, чіткий графік - завдяки цьому тренерка тримає баланс, дбає про дітей та реалізується.

Оля і Тарас (скріншот)

"Вона намагається себе підлаштувати під мене. Вона боїться бути чесною", - сказав Цимбалюк про тренерку.

За словами Тараса, Оля іноді погоджується з ним, хоча не хоче. А сам він хоче знайти спільну динаміку, яка їх об'єднає. Але він не бачить сенсу її затримувати на проєкті, адже не хоче витрачати її час.

Оля подякувала йому за побачення і щирість. Але втримати сльози було важко.

"Мені боляче... Він не зміг мене побачити", - сказала дівчина.