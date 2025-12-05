"Мне больно": "Холостяк" Цымбалюк попрощался с участницей прямо во время свидания

Восьмой выпуск "Холостяка" начался со свидания на вылет. Тарас Цымбалюк пригласил на страстную встречу Олю и Оксану.
Кто покинул проект и почему Тарас принял такое решение, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию "Холостяка".
Оля и Оксана первыми пошли на встречу с Тарасом, ведь именно к ним у него были вопросы. Он хотел поговорить с участницами во время Церемонии роз, но не смог это сделать - Цымбалюку вызвали "скорую", а с девушками от его имени общался ведущий Григорий Решетник.
Поэтому на групповом свидании актер должен был решить, какая из девушек должна остаться на проекте.
Вместе с участницами Тарас учился танцевать. Оля и Оксана стеснялись, но не хотели проигрывать, хотя это и не было соревнованием.
"Оля своими спартанскими глазами смотрела на это как на вызов", - сказал Тарас.
Цымбалюк и девушки изучали новые "па", без ревности не обошлось.
"Я не видела искры в глазах Тараса, когда он танцевал с Олей", - сказала Оксана.
Актер почувствовал, что Оля была слишком сосредоточенной на танце. А вот от Оксаны он почувствовал больше тактильности.
Оказалось, что танец, который Тарас выучил с девушками, они покажут на сцене филармонии. Девушки сильно нервничали, ведь не думали, что это кто-то увидит.
Оказалось, танец все же не увидели зрители, зал был пустым. Девушки все же попытались повторить все движения, хотя и не обошлось без курьезов.
А после этого Тарас пригласил девушек на ужин. Они понимали, что скоро он подарит розу только одной из них.
"Мне было трудно расслабиться", - призналась Оксана.
После этого Цымбалюк пригласил Олю на индивидуальную беседу. Она чувствовала напряжение.
Тарас сказал, что фитнес-тренерша боится расслабиться и доверять. Оля сказала, что это правда.
"Мне очень жаль... Она себя очень зашорила", - сказал "Холостяк".
Но Оля отметила, что не все из того, о чем говорил Тарас плохое. Дисциплина, правила, четкий график - благодаря этому тренер держит баланс, заботится о детях и реализуется.
"Она пытается себя подстроить под меня. Она боится быть честной", - сказал Цымбалюк о тренерше.
По словам Тараса, Оля иногда соглашается с ним, хотя не хочет. А сам он хочет найти общую динамику, которая их объединит. Но он не видит смысла ее задерживать на проекте, ведь не хочет тратить ее время.
Оля поблагодарила его за свидание и искренность. Но удержать слезы было трудно.
"Мне больно... Он не смог меня увидеть", - сказала девушка.
