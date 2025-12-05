"Він імпульсивна людина". Валерія з "Холостяка" пригадала останню розмову з Цимбалюком

Валерія Жуковська з "Холостяка-14" розповіла про останню розмову з Тарасом Цимбалюком на проєкті. Вона зізналася, як ставиться до рішення актора попрощатися з нею до Церемонії троянд.

Про це Валерія розповіла в інтерв'ю РБК-Україна .

Що сказала Валерія про рішення Цимбалюка

Вона назвала останню розмову з Холостяком влучною та чесною. На думку дівчини, все відбулося вчасно, адже актор почав вибудовувати близькі стосунки з іншими героїнями шоу.

"Він розумів, що в нього вже вибудовується більш близький зв’язок з іншими дівчатами. Як уже зараз я знаю, відбувся етап поцілунків. Він хотів поговорити зі мною, щоб зрозуміти в першу чергу мої подальші наміри та, скоріш за все, підтвердив свої думки", - пояснила вона.

Спочатку здавалося, що Цимбалюк почув позицію Валерії, що їй потрібен час для розвитку в спілкуванні та дії з боку партнера, проте згодом все змінилося. Це подарувало учасниці важливе усвідомлення.

"Він імпульсивна людина, і така різка зміна позиції для мене підсвітила важливе - поряд із собою я бачу більш послідовного, раціонального, а не суто емоційного чоловіка", - зазначила вона.

Цимбалюк та Жуковська (скриншот)

Дівчина також підкреслила, що не шкодує про сказане під час розмови та після.

"Сто відсотків була в моменті й сказала все, що хотіла, і саме так, як відчувала", - поділилася вона.

Щодо допису, який вона опублікувала вже після виходу ефіру, тут вона теж вважає усе сказане правильним.

"Я написала його собі у нотатках на наступний день після того, як залишила проєкт, тому він максимально щирий та емоційний. Відчула і відчуваю шалену підтримку глядачів", - поділилася учасниця.

Валерія з "Холостяка" про виліт з шоу (фото: пресслужба)

Що відомо про Валерію Жуковську

Вона покинула проєкт у сьомому випуску після розмови з Холостяком, у якій він зізнався, що не почувається комфортно поруч з нею та не бачить розвитку їхніх стосунків.

Своєрідна "ідеальність" дівчини не дозволила акторові почуватися вільно. Крім того, він зауважив, що не відчуває енергетику дівчини.

Сама Валерія родом з Миколаєва, їй 28 років. Вона професійна спортсменка у виїздці, майстер спорту та учасниця національної збірної України.

Після початку повномасштабної війни Валерія переїхала до Німеччини разом зі своїми кіньми, а зараз уже повернулася додому.