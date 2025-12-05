ua en ru
Пт, 05 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Він імпульсивна людина". Валерія з "Холостяка" пригадала останню розмову з Цимбалюком

П'ятниця 05 грудня 2025 17:56
UA EN RU
"Він імпульсивна людина". Валерія з "Холостяка" пригадала останню розмову з Цимбалюком Валерія Жуковська висловилася про Цимбалюка (фото: пресслужба)
Автор: Сюзанна Аль Маріді, Поліна Іваненко

Валерія Жуковська з "Холостяка-14" розповіла про останню розмову з Тарасом Цимбалюком на проєкті. Вона зізналася, як ставиться до рішення актора попрощатися з нею до Церемонії троянд.

Про це Валерія розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

Що сказала Валерія про рішення Цимбалюка

Вона назвала останню розмову з Холостяком влучною та чесною. На думку дівчини, все відбулося вчасно, адже актор почав вибудовувати близькі стосунки з іншими героїнями шоу.

"Він розумів, що в нього вже вибудовується більш близький зв’язок з іншими дівчатами. Як уже зараз я знаю, відбувся етап поцілунків. Він хотів поговорити зі мною, щоб зрозуміти в першу чергу мої подальші наміри та, скоріш за все, підтвердив свої думки", - пояснила вона.

Спочатку здавалося, що Цимбалюк почув позицію Валерії, що їй потрібен час для розвитку в спілкуванні та дії з боку партнера, проте згодом все змінилося. Це подарувало учасниці важливе усвідомлення.

"Він імпульсивна людина, і така різка зміна позиції для мене підсвітила важливе - поряд із собою я бачу більш послідовного, раціонального, а не суто емоційного чоловіка", - зазначила вона.

&quot;Він імпульсивна людина&quot;. Валерія з &quot;Холостяка&quot; пригадала останню розмову з ЦимбалюкомЦимбалюк та Жуковська (скриншот)

Дівчина також підкреслила, що не шкодує про сказане під час розмови та після.

"Сто відсотків була в моменті й сказала все, що хотіла, і саме так, як відчувала", - поділилася вона.

Щодо допису, який вона опублікувала вже після виходу ефіру, тут вона теж вважає усе сказане правильним.

"Я написала його собі у нотатках на наступний день після того, як залишила проєкт, тому він максимально щирий та емоційний. Відчула і відчуваю шалену підтримку глядачів", - поділилася учасниця.

&quot;Він імпульсивна людина&quot;. Валерія з &quot;Холостяка&quot; пригадала останню розмову з ЦимбалюкомВалерія з "Холостяка" про виліт з шоу (фото: пресслужба)

Що відомо про Валерію Жуковську

Вона покинула проєкт у сьомому випуску після розмови з Холостяком, у якій він зізнався, що не почувається комфортно поруч з нею та не бачить розвитку їхніх стосунків.

Своєрідна "ідеальність" дівчини не дозволила акторові почуватися вільно. Крім того, він зауважив, що не відчуває енергетику дівчини.

Сама Валерія родом з Миколаєва, їй 28 років. Вона професійна спортсменка у виїздці, майстер спорту та учасниця національної збірної України.

Після початку повномасштабної війни Валерія переїхала до Німеччини разом зі своїми кіньми, а зараз уже повернулася додому.

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Михайло Цимбалюк Холостяк Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу Зірки
Новини
Умєров і Гнатов проведуть ще одну зустріч із командою Трампа, - джерела
Умєров і Гнатов проведуть ще одну зустріч із командою Трампа, - джерела
Аналітика
Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни