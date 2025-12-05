ua en ru
"Мне больно": "Холостяк" Цымбалюк попрощался с участницей прямо во время свидания

Пятница 05 декабря 2025 19:53
UA EN RU
"Мне больно": "Холостяк" Цымбалюк попрощался с участницей прямо во время свидания Каким было свидание на вылет (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Восьмой выпуск "Холостяка" начался со свидания на вылет. Тарас Цымбалюк пригласил на страстную встречу Олю и Оксану.

Кто покинул проект и почему Тарас принял такое решение, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию "Холостяка".

Каким было свидание на вылет

Оля и Оксана первыми пошли на встречу с Тарасом, ведь именно к ним у него были вопросы. Он хотел поговорить с участницами во время Церемонии роз, но не смог это сделать - Цымбалюку вызвали "скорую", а с девушками от его имени общался ведущий Григорий Решетник.

Поэтому на групповом свидании актер должен был решить, какая из девушек должна остаться на проекте.

Вместе с участницами Тарас учился танцевать. Оля и Оксана стеснялись, но не хотели проигрывать, хотя это и не было соревнованием.

"Оля своими спартанскими глазами смотрела на это как на вызов", - сказал Тарас.

&quot;Мне больно&quot;: &quot;Холостяк&quot; Цымбалюк попрощался с участницей прямо во время свиданияТарас, Оля и Оксана (скриншот)

Цымбалюк и девушки изучали новые "па", без ревности не обошлось.

"Я не видела искры в глазах Тараса, когда он танцевал с Олей", - сказала Оксана.

&quot;Мне больно&quot;: &quot;Холостяк&quot; Цымбалюк попрощался с участницей прямо во время свиданияОля и Тарас (скриншот)

Актер почувствовал, что Оля была слишком сосредоточенной на танце. А вот от Оксаны он почувствовал больше тактильности.

Оказалось, что танец, который Тарас выучил с девушками, они покажут на сцене филармонии. Девушки сильно нервничали, ведь не думали, что это кто-то увидит.

&quot;Мне больно&quot;: &quot;Холостяк&quot; Цымбалюк попрощался с участницей прямо во время свиданияОля и Оксана (скриншот)

Оказалось, танец все же не увидели зрители, зал был пустым. Девушки все же попытались повторить все движения, хотя и не обошлось без курьезов.

&quot;Мне больно&quot;: &quot;Холостяк&quot; Цымбалюк попрощался с участницей прямо во время свиданияТанец на "Холостяке" (скриншот)

А после этого Тарас пригласил девушек на ужин. Они понимали, что скоро он подарит розу только одной из них.

"Мне было трудно расслабиться", - призналась Оксана.

После этого Цымбалюк пригласил Олю на индивидуальную беседу. Она чувствовала напряжение.

Тарас сказал, что фитнес-тренерша боится расслабиться и доверять. Оля сказала, что это правда.

"Мне очень жаль... Она себя очень зашорила", - сказал "Холостяк".

Но Оля отметила, что не все из того, о чем говорил Тарас плохое. Дисциплина, правила, четкий график - благодаря этому тренер держит баланс, заботится о детях и реализуется.

&quot;Мне больно&quot;: &quot;Холостяк&quot; Цымбалюк попрощался с участницей прямо во время свиданияОля и Тарас (скриншот)

"Она пытается себя подстроить под меня. Она боится быть честной", - сказал Цымбалюк о тренерше.

По словам Тараса, Оля иногда соглашается с ним, хотя не хочет. А сам он хочет найти общую динамику, которая их объединит. Но он не видит смысла ее задерживать на проекте, ведь не хочет тратить ее время.

Оля поблагодарила его за свидание и искренность. Но удержать слезы было трудно.

"Мне больно... Он не смог меня увидеть", - сказала девушка.

