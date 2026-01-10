"Мене використали". Катерина Бужинська звинуватила відомого співака у непорядності

Народна артистка України Катерина Бужинська раптово оголосила про завершення співпраці зі співаком Михайлом Грицканом. Вона звинуватила колегу у непорядності та використанні її в особистих цілях.

Що сказала Бужинська про Грицкана

Вона опублікувала ряд спільних фото з артистом та повідомила про завершення співпраці з ним. Відтепер кожен з них йтиме власним творчим шляхом.

Артистка пояснила, що певні дії колеги продемонстрували непорядність та бажання отримати особисту вигоду.

"У той момент, коли один із членів команди хворіє та потребує підтримки, інша людина обирає шлях особистої вигоди йде по головах, будує власну славу та навіть переманює колектив. Мене використали заради своєї популярності", - заявила Катерина.

Бужинська звинуватила колегу в непорядності (фото: instagram.com/buzhynska)

За словами співачки, вона почувається неприємно через вчинки Михайла.

"Особливо боляче усвідомлювати, коли тебе використовують у власних цілях, а в складний період просто залишають сам на сам із проблемами", - зауважила вона.

Водночас висловила вдячність за спільну роботу, але наголосила, що далі вони рухатимуться самостійно.

"Моя праця, сили й щирість були вкладені не заради цього. Попри все, я вдячна за наші спільні пісні та творчі моменти. Щиро бажаю натхнення й успіху в подальшій роботі", - додала вона.

Сам Грицкан поки ситуацію не коментував.

Бужинська та Грицкан (фото: instagram.com/buzhynska)

Що відомо про здоров'я Катерини Бужинської

В грудні 2025 року артистка повідомила про проблеми зі здоров'ям. Вона розповіла, що вже кілька місяців перебуває під наглядом лікарів через травму ока.

Катерина перенесла операцію і потребує тривалого відновлення та лікування. Через це вона не може виступати та працювати.