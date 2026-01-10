ua en ru
"Як це важко": вагітна Аліна Гросу вперше розповіла про свій стан

Субота 10 січня 2026 16:29
"Як це важко": вагітна Аліна Гросу вперше розповіла про свій стан Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Співачка Аліна Гросу вперше поділилася особистими переживаннями під час вагітності. Вона відверто розповіла про свій емоційний стан та зміни у харчових звичках.

Як повідомляє РБК-Україна, відповідне одкровення артистка зробила в Instagram.

Що сказала Аліна Гросу про свою вагітність

Артистка, яка вперше стане мамою, поділилася самопочуттям в сториз. Вона зізналася підписникам, що щаслива, але дуже хвилюється.

"Дівчата, хто б мені раніше сказав, як це важко. Я відчуваю себе чупа-чупсом, але щасливим чупа-чупсом. Якщо танців чи то бійки в животі немає пів години - я вже пакую валізи до лікаря. Тривожно за все, я навіть не кажу за новини. Абсолютно за все. Емоційність через край", - повідомила вона.

За словами співачки, вагітність супроводжується постійними змінами настрою та бажаннями в їжі.

"Їсти хочеться - дах їде. Хочу хліба, лимонів і медовик. І на дієту хочу", - додала вона.

&quot;Як це важко&quot;: вагітна Аліна Гросу вперше розповіла про свій станАліна Гросу вперше про стан під час вагітності (скриншот)

Як Гросу повідомила про вагітність

У новому кліпі на пісню "Жити на повну" вона вперше з'являється з округлим животиком, а також у компанії коханого, обличчя якого приховала від публіки.

Спочатку прем'єру відеороботи була перенесена на 12 січня, але зрештою співачка вирішила оприлюднити реліз раніше. Тут вона постає в зимових образ і натхненна від змін в особистому житті.


Окрім цього, співачка зробила романтичну заяву про свої стосунки.

"А ще, я давно хотіла вам сказати. Кохання, що ламає лід, не зникає тихо й безслідно", - написала вона.

&quot;Як це важко&quot;: вагітна Аліна Гросу вперше розповіла про свій станАліна Гросу висловилася про свій шлюб (скриншот)

Що відомо про особисте життя Гросу

Нагадаємо, у березні 2024 року зірка повідомила про друге весілля. Тоді вона опублікувала весільні фото, на яких приховала обличчя обранця.

Водночас у мережі почали припускати, що її чоловіком може бути російський актор Роман Полянський, з яким вона зустрічалася ще до початку повномасштабного вторгнення. Згодом пару помітили на заході в США, що лише підтвердило здогадки. Сама артистка воліє тримати особистість обранця в таємниці.

