"Меня использовали". Екатерина Бужинская обвинила известного певца в непорядочности

Суббота 10 января 2026 18:25
"Меня использовали". Екатерина Бужинская обвинила известного певца в непорядочности Екатерина Бужинская (фото: instagram.com/buzhynska)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Народная артистка Украины Екатерина Бужинская внезапно объявила о завершении сотрудничества с певцом Михаилом Грицканом. Она обвинила коллегу в непорядочности и использовании ее в личных целях.

Как сообщает РБК-Украина, подробностями конфликта Бужинская поделилась в Instagram.

Что сказала Бужинская о Грицкане

Она опубликовала ряд совместных фото с артистом и сообщила о завершении сотрудничества с ним. Отныне каждый из них будет идти собственным творческим путем.

Артистка объяснила, что определенные действия коллеги продемонстрировали непорядочность и желание получить личную выгоду.

"В тот момент, когда один из членов команды болеет и нуждается в поддержке, другой человек выбирает путь личной выгоды идет по головам, строит собственную славу и даже переманивает коллектив. Меня использовали ради своей популярности", - заявила Екатерина.

&quot;Меня использовали&quot;. Екатерина Бужинская обвинила известного певца в непорядочностиБужинская обвинила коллегу в непорядочности (фото: instagram.com/buzhynska)

По словам певицы, она чувствует себя неприятно из-за поступков Михаила.

"Особенно больно осознавать, когда тебя используют в собственных целях, а в сложный период просто оставляют один на один с проблемами", - отметила она.

Вместе с тем выразила благодарность за совместную работу, но подчеркнула, что дальше они будут двигаться самостоятельно.

"Мой труд, силы и искренность были вложены не ради этого. Несмотря на все, я благодарна за наши совместные песни и творческие моменты. Искренне желаю вдохновения и успеха в дальнейшей работе", - добавила она.

Сам Грицкан пока ситуацию не комментировал.

&quot;Меня использовали&quot;. Екатерина Бужинская обвинила известного певца в непорядочностиБужинская и Грицкан (фото: instagram.com/buzhynska)

Что известно о здоровье Екатерины Бужинской

В декабре 2025 года артистка сообщила о проблемах со здоровьем. Она рассказала, что уже несколько месяцев находится под наблюдением врачей из-за травмы глаза.

Екатерина перенесла операцию и нуждается в длительном восстановлении и лечении. Из-за этого она не может выступать и работать.

