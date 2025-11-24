ua en ru
MELOVIN рассекретил стоимость обручального кольца от жениха-военного: сколько там бриллиантов (фото)

Понедельник 24 ноября 2025 16:50
UA EN RU
MELOVIN рассекретил стоимость обручального кольца от жениха-военного: сколько там бриллиантов (фото) MELOVIN и его жених (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Певец MELOVIN, который объявил о помолвке с парамедиком ВСУ, раскрыл детали особого события. Артист получил от своего избранника обручальное кольцо и большой букет роз.

Сколько стоило украшение, которое подарил Меловину Петр Злотя, рассказывает РБК-Украина.

Что рассказал певец

В своем Telegram-канале MELOVIN решил рассказать о своем избраннике. Злотя, отметил певец, "это про любовь с первого взгляда".

"О Пете: служит добровольцем с начала полномасштабного вторжения. Спас более тысячи человек. Вывозил и спасал военных, гражданских, а также домашних животных из горячих точек: Часов Яр, Бахмут, Запорожское направление. Сейчас занимает должность парамедика Вооруженных сил Украины", - написал артист.

Также он отметил, что на помолвку получил от Петра 501 розу. А главный сюрприз - обручальное кольцо.

"Кольцо бренда DAMIANI, золото, с 10 бриллиантами общим весом 0,07 карата", - написал Меловин.

MELOVIN рассекретил стоимость обручального кольца от жениха-военного: сколько там бриллиантов (фото)Какое обручальное кольцо получил MELOVIN (скриншот)

Сколько стоит обручальное кольцо певца

Поиск украшения по описанию артиста привел к двум вариантам, которые максимально похожи на обручальное кольцо с фото Меловина и соответствуют "критериям" - 10 бриллиантов на 0,7 карата.

Это кольца за 89 тысяч 500 гривен и 87 тысяч гривен. Разница только в размерах. Украшения - унисекс, обычно их берут именно на помолвку.

"Дизайн о единстве. О том, что настоящая связь - это два круга, два "я", которые остаются собой, но выбирают быть вместе. Двойная кайма символизирует это равенство и гармонию - без давления, без потерь. Коллекция создана как для женщин, так и для мужчин", - говорится в описании.

MELOVIN рассекретил стоимость обручального кольца от жениха-военного: сколько там бриллиантов (фото)Обручальное кольцо как у MELOVIN (коллаж: РБК-Украина)

Какой была помолвка MELOVIN

Напомним, Меловин объявил о том, что избранник ему сделал предложение, 23 ноября. Это произошло прямо на Майдане.

При создании материала были использованы источники: Telegram-канал MELOVIN, его Instagram, сайт магазина украшений Noblesse.

