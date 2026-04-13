ua en ru
Пн, 13 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Великдень Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Гучна сенсація в Руані: 19-річна українка розгромила чемпіонку US Open у дебютному матчі WTA

22:10 13.04.2026 Пн
2 хв
Історичний тріумф Вероніки Подрез: як юна дебютантка за годину вибила екс-третю ракетку світу та встановила особистий рекорд
aimg Андрій Костенко
Вероніка Подрез (фото: "Великий теніс України")

Український теніс отримав нове ім'я на світовій арені. 19-річна Вероніка Подрез створила головну сенсацію стартового раунду турніру WTA 250 у французькому Руані. У своєму першому в кар'єрі матчі на такому рівні українка не просто перемогла, а буквально розбила досвідчену зірку світового тенісу, володарку титулу Grand Slam.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати турніру.

WTA 250, Руан. 1/16 фіналу

Вероніка Подрез (Україна) – Слоун Стівенс (США) – 6:2, 6:1

Перемога за 71 хвилину

Суперницею Подрез (WTA 206) стала іменита американка, 33-річна Слоан Стівенс – колишня третя ракетка світу та чемпіонка US Open-2017. Зазначимо, що зараз зіркова тенісистка переживає колосальний спад у кар'єрі: вона лише 552-га у світовому рейтингу, а на турнір потрапила завдяки вайлд-кард.

Попри колосальну різницю у досвіді, українка, яка пробилася до основної сітки через кваліфікацію, домінувала на корті протягом усієї зустрічі. Матч тривав трохи більше години (71 хвилину) і завершився розгромним рахунком – 6:2, 6:1.

Для Вероніки це був абсолютний дебют в основній сітці дорослого туру WTA. До цього моменту 19-річна тенісистка виступала виключно на турнірах серії ITF та "челенджерах".

Рекордний злет у рейтингу

Перемога над Стівенс стала для Подрез вже третьою поспіль у Руані (включно з кваліфікацією). Завдяки цьому успіху українка здійснила потужний ривок у світовій класифікації. У режимі реального часу Вероніка піднялася на 190-те місце в рейтингу WTA. Це її новий особистий рекорд – раніше Подрез ніколи не входила навіть до топ-200.

Що далі

У другому колі (1/8 фіналу) на українку чекає зустріч із переможницею пари Елізабетта Коччаретто (Італія, WTA 42) – Аліна Чараєва ("нейтральна", WTA 126 ).

Окрім Вероніки, на турнірі в Руані виступлять ще дві українки – Марта Костюк та Олександра Олійникова, які розпочнуть свій шлях у змаганнях 14 та 15 квітня відповідно.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Теніс
Новини
