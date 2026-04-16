Мегасенсация от Подрез: 19-летняя украинская теннисистка одолела седьмую сеяную на турнире в Руане

19:41 16.04.2026 Чт
Теннисный прорыв года: как Вероника Подрез прошла путь от квалификации до восьмерки лучших во Франции
aimg Андрей Костенко
Вероника Подрез (фото: instagram.com/vero_tennis)

Турнир WTA 250 во французском Руане подарил зрителям одну из самых интересных дуэлей игрового дня. Молодая украинская теннисистка Вероника Подрез, которая стала главной неожиданностью соревнований, встретилась с опытной итальянкой Элизабеттой Коччаретто. Противостояние амбициозной дебютантки и игрока топ-50 рейтинга определило судьбу путевки в четвертьфинал престижного турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

Читайте также: Такого разгрома не ожидал никто: Свитолина в Штутгарте показала теннис космического уровня

WTA 250, Руан. 1/8 финала

Вероника Подрез (Украина) - Элизабетта Коччаретть (Италия) - 7:5, 4:6, 6:4

До матча

Вероника начала свое выступление во Франции с квалификационного раунда. Настоящий шок для теннисного мира произошел в первом круге основной сетки. Подрез (WTA 206) встретилась с экс-третьей ракеткой мира и чемпионкой US Open Слоан Стивенс. Несмотря на титулы американки, Вероника действовала первым номером и одержала разгромную победу - 6:2, 6:1. Этот успех придал украинке невероятной уверенности и куража для дальнейшей борьбы.

Следующим вызовом для нашей спортсменки стало противостояние с итальянкой Элизабеттой Коччаретто (WTA 41). 25-летняя представительница Италии проводит этот сезон на подъеме, выиграв турнир в Хобарте и поднявшись сразу на 42 позиции в рейтинге.

Коччаретто, посеянная в Руане под седьмым номером, считалась фавориткой пары благодаря своему опыту и стабильности (18 побед в 24-х играх сезона).

Детали противостояния

Однако агрессивный стиль игры Подрез и ее физическая подготовка заставили итальянку пасовать на пределе возможностей. Поединок длился почти три часа (2:41) и стал настоящим испытанием на выносливость.

Уже в первой партии Подрез продемонстрировала стальной характер: украинка отыграла три сет-поинта соперницы и вырвала победу на тай-брейке - 7:6(5).

Второй сет едва не стал роковым: итальянка уверенно повела 5:1. Однако Вероника не сдалась, сократив отставание до 4:5. Несмотря на два брейк-пойнта в решающем гейме, партия все же осталась за опытной соперницей - 4:6.

В финальном сете теннисистки шли нога в ногу до счета 3:3. В решающий момент Подрез выдала серию мощных геймов, дожав седьмую сеяную и оформив исторический выход в следующий раунд - 6:4.

Четвертьфинал и прорыв в рейтинге

Победа в Руане не только вывела Веронику в четвертьфинал, но и гарантировала ей личный рекорд. Со следующей недели Подрез впервые в карьере дебютирует в топ-200 мирового рейтинга.

За путевку в полуфинал молодая украинка сразится с британкой Кэти Бултер (WTA 64). Стоит отметить, что на турнире во Франции продолжают выступления еще две представительницы "сине-желтых" - Марта Костюк и Александра Олейникова.

Ранее мы писали, что определились все соперники сборной Украины в финале Кубка Билли Джин Кинг.

Больше по теме:
Как выглядит Подольский район Киева после атаки: репортаж РБК-Украина с места событий
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
Юлия Акимова, Вероника Марченко "Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы