Мегасенсація у Франції: український тенісист вибив з турніру 13-ту ракетку світу (відео)

Фото: Віталій Сачко (instagram.com/vitaliy.sachko)
Автор: Андрій Костенко

Український тенісист Віталій Сачко створив справжню сенсацію на турнірі ATP 250 у французькому Меці. Перша ракетка України і 222-й у світі, він обіграв Александра Бубліка з Казахстану – 13-го номера світового рейтингу та третього сіяного змагань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

ATP 250, Мец (Франція), 1/8 фіналу

Віталій Сачко (Україна)  – Александр Бублік (Казахстан) – 7:5, 3:6, 7:5

Історичні досягнення Сачка

Сачко стартував на турнірі у статусі "лакі лузера" – тенісиста, який потрапив в основну сітку після поразки у кваліфікації. Проте цей шанс він використав сповна. У першому колі українець здолав француза Джованні Мпешті Перрікара (ATP № 59), здобувши свою першу перемогу на турнірі рівня ATP.

Наступним суперником став значно титулованіший Александр Бублік із Казахстану, який розпочинав виступи відразу з другого кола.

Як пройшов матч з Бубліком

Попри статус андердога, Сачко впевнено провів стартову партію. За рахунку 5:5 він відіграв три сетпойнти на своїй подачі, а вже у наступному геймі зробив вирішальний брейк і закрив сет – 7:5.

У другому сеті ініціативу перехопив Бублік: казахстанець реалізував брейкпойнт і зрівняв рахунок у матчі – 3:6.

Доля поєдинку вирішилася у третьому сеті. Обидва тенісисти впевнено тримали свої подачі, аж поки у 12-му геймі Сачко не зробив ключовий брейк і здобув сенсаційну перемогу – 7:5.

Цей успіх став найбільш рейтинговим в кар'єрі українського тенісиста.

Що далі

У чвертьфіналі Сачко зіграє з менш іменитим суперником – господарем кортів Клеманом Табюра, який займає 243-тє місце у світовому рейтингу.

Раніше ми писали, як Янік Сіннер виграв "Мастерс" у Парижі та знову став першою ракеткою світу.

Також читайте, як чоловіча національна команда України здолала Домінікану та піднялася в розіграші Кубка Девіса.

Теніс