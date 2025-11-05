Мегасенсация во Франции: украинский теннисист выбил с турнира 13-ю ракетку мира (видео)

Украинский теннисист Виталий Сачко сотворил настоящую сенсацию на турнире ATP 250 во французском Меце. Первая ракетка Украины и 222-й в мире, он обыграл Александра Бублика из Казахстана - 13-го номера мирового рейтинга и третьего сеяного соревнований.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.
ATP 250, Мец (Франция), 1/8 финала
Виталий Сачко (Украина) - Александр Бублик (Казахстан) - 7:5, 3:6, 7:5
Сачко стартовал на турнире в статусе "лаки лузера" - теннисиста, который попал в основную сетку после поражения в квалификации. Однако этот шанс он использовал сполна. В первом круге украинец одолел француза Джованни Мпешти Перрикара (ATP № 59), одержав свою первую победу на турнире уровня ATP.
Следующим соперником стал значительно более титулованный Александр Бублик из Казахстана, который начинал выступления сразу со второго круга.
Несмотря на статус андердога, Сачко уверенно провел стартовую партию. При счете 5:5 он отыграл три сетпойнта на своей подаче, а уже в следующем гейме сделал решающий брейк и закрыл сет - 7:5.
Во втором сете инициативу перехватил Бублик: казахстанец реализовал брейкпойнт и сравнял счет в матче - 3:6.
Судьба поединка решилась в третьем сете. Оба теннисиста уверенно держали свои подачи, пока в 12-м гейме Сачко не сделал ключевой брейк и одержал сенсационную победу - 7:5.
Этот успех стал самым рейтинговым в карьере украинского теннисиста.
В четвертьфинале Сачко сыграет с менее именитым соперником - хозяином кортов Клеманом Табюра, который занимает 243-е место в мировом рейтинге.
