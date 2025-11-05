RU

Мегасенсация во Франции: украинский теннисист выбил с турнира 13-ю ракетку мира (видео)

Фото: Виталий Сачко (instagram.com/vitaliy.sachko)
Автор: Андрей Костенко

Украинский теннисист Виталий Сачко сотворил настоящую сенсацию на турнире ATP 250 во французском Меце. Первая ракетка Украины и 222-й в мире, он обыграл Александра Бублика из Казахстана - 13-го номера мирового рейтинга и третьего сеяного соревнований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

ATP 250, Мец (Франция), 1/8 финала

Виталий Сачко (Украина) - Александр Бублик (Казахстан) - 7:5, 3:6, 7:5

Исторические достижения Сачко

Сачко стартовал на турнире в статусе "лаки лузера" - теннисиста, который попал в основную сетку после поражения в квалификации. Однако этот шанс он использовал сполна. В первом круге украинец одолел француза Джованни Мпешти Перрикара (ATP № 59), одержав свою первую победу на турнире уровня ATP.

Следующим соперником стал значительно более титулованный Александр Бублик из Казахстана, который начинал выступления сразу со второго круга.

Как прошел матч с Бубликом

Несмотря на статус андердога, Сачко уверенно провел стартовую партию. При счете 5:5 он отыграл три сетпойнта на своей подаче, а уже в следующем гейме сделал решающий брейк и закрыл сет - 7:5.

Во втором сете инициативу перехватил Бублик: казахстанец реализовал брейкпойнт и сравнял счет в матче - 3:6.

Судьба поединка решилась в третьем сете. Оба теннисиста уверенно держали свои подачи, пока в 12-м гейме Сачко не сделал ключевой брейк и одержал сенсационную победу - 7:5.

Этот успех стал самым рейтинговым в карьере украинского теннисиста.

Что дальше

В четвертьфинале Сачко сыграет с менее именитым соперником - хозяином кортов Клеманом Табюра, который занимает 243-е место в мировом рейтинге.

Ранее мы писали, как Яник Синнер выиграл "Мастерс" в Париже и снова стал первой ракеткой мира.

Также читайте, как мужская национальная команда Украины одолела Доминикану и поднялась в розыгрыше Кубка Дэвиса.

Теннис