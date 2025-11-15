ua en ru
Матч Украина - Исландия рассудит арбитр из АПЛ: почему это хороший знак

Суббота 15 ноября 2025 12:01
Матч Украина - Исландия рассудит арбитр из АПЛ: почему это хороший знак Фото: Энтони Тейлор (premierleague.com)
Автор: Андрей Костенко

Английская бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором обслужит решающий матч квалификации чемпионата мира-2026 между сборными Украины и Исландии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт европейского футбола.

Ключевая игра отбора

Поединок состоится в воскресенье, 16 ноября, на стадионе Войска Польского в Варшаве, начало - в 19:00 по киевскому времени.

Игра станет ключевой в борьбе за выход в плей-офф квалификации ЧМ-2026. В ней определится команда, которая продолжит борьбу за путевку на мировое первенство.

Кто будет судить матч

Команды на поле рассудит английская бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Ему будут ассистировать Гарри Бесвик и Адам Нанн, а четвертым судьей будет Сэм Баррот.

За систему ВАР будут отвечать Стюарт Атуэлл и Даррен Ингленд.

Что известно об Энтони Тейлоре

47-летний арбитр из Манчестера является одним из самых опытных в Европе. Он с 2010 года судит матчи АПЛ, а с 2013-го имеет статус арбитра ФИФА.

Обслуживал Суперкубок УЕФА-2020, финал Лиги Европы-2023, а также работал на матчах ЧМ-2022 и Евро-2024. В текущем сезоне он провел 15 официальных поединков в разных турнирах, показав 48 желтых карточек.

Как англичанин судил украинские команды

Тейлора можно считать фартовым судьей для сборной Украины.

Он трижды работал на матчах "сине-желтых". В них украинцы одержали две победы и однажды сыграли вничью.

В 2018 году англичанин судил игру Лиги наций против Чехии, где подопечные Андрея Шевченко одержали победу 2:1.

В следующем году арбитр обслуживал встречу квалификации Евро-2020 против Португалии. Сборная Украины победила - 2:1, но англичанин назначил пенальти в ворота Андрея Пятова и удалил Тараса Степаненко.

Третий матч с его участием состоялся на Евро-2024, где Украина сыграла вничью с Бельгией (0:0). Этот результат закрыл команде Сергея Реброва путь в плей-офф турнира.

На клубном уровне Тейлор четыре раза судил донецкий "Шахтер" в еврокубках. Здесь было одно поражение - от ПСЖ (0:2) в 2015 году. Но позитива все равно больше.

Так в 2016-м "горняки" под наблюдением англичанина разбили в Лиге Европы бельгийский "Гент" (5:0). А также дважды играли вничью с одинаковым счетом (2:2) - с немецким "Айнтрахтом" (2019 год, Лига Европы) и французским "Монако" (2021). В последнем случае результат гарантировал "Шахтеру" выход в группу Лиги чемпионов.

Также был один поединок с участием киевского "Динамо". В 2021-м - домашняя нулевая ничья с португальской "Бенфикой" в группе ЛЧ.

Ранее мы рассказали, как третья европейская сборная оформила путевку на ЧМ-2026.

Также читайте, почему ключевой футболист сборной Украины не сможет сыграть в решающем матче с Исландией.

