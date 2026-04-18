Марта Костюк змусила фанатів нервувати: як українка вирвала перемогу після провального старту

10:56 18.04.2026 Сб
Ця перемога не просто вивела Костюк далі, а й організувала в Руані дещо особливе для українців
aimg Катерина Урсатій
Марта Костюк змусила фанатів нервувати: як українка вирвала перемогу після провального старту Марта Костюк (фото: Getty Images)

Українська тенісистка Марта Костюк успішно подолала чвертьфінальний бар’єр на турнірі WTA 250 у Франції. У непростому трисетовому протистоянні перша сіяна змагань вибила представницю США Енн Лі та продовжує боротьбу за титул.

Про хід зустрічі та фінальний результат повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Жіночої тенісної асоціації.

Тріумф над американкою та шлях до 1/2 фіналу

Марта Костюк, яка вперше у кар'єрі очолила посів на турнірі такого рівня, підтвердила статус головної фаворитки в Руані.

На шляху до півфіналу українка вже здолала місцеву тенісистку Діан Паррі та американку Кеті Макнеллі.

У чвертьфіналі суперницею Марти стала Енн Лі (36-й номер рейтингу WTA). Це була третя очна зустріч тенісисток.

Попри статус п'ятої сіяної, американка не змогла зупинити українку, яка вдруге поспіль перемогла Лі в офіційних матчах сезону.

Хід поєдинку: від розгрому до камбеку

Зустріч тривала трохи більше двох годин. Костюк розпочала матч надто переконливо, оформивши "баранку" суперниці у першій партії - 6:0 всього за 30 хвилин.

Проте другий сет перетворився на запеклу боротьбу. Доля партії вирішувалася на тайбрейку, де сильнішою виявилася Лі (7:4).

Вирішальний відрізок гри розпочався не на користь українки: Марта поступалася з рахунком 0:3. Втім, Костюк продемонструвала характер, вигравши шість геймів поспіль.

Підсумковий рахунок зустрічі - 2:1 (6:0, 6:7, 6:3). За матч Марта реалізувала п'ять ейсів.

Ювілейний півфінал та наступна опонентка

Для Марти Костюк це десятий вихід до півфіналу на рівні WTA в кар'єрі та третій саме на грунтових кортах.

За право зіграти у фіналі українка змагатиметься з Татьяною Марією, яка раніше обіграла Ірину Шиманович.

Варто зазначити, що українське представництво у півфіналі Руана буде подвійним: до цієї стадії також пробилася 19-річна Вероніка Подрез.

Раніше стало відомо, що Україна виставить на Ролан Гаррос рекордний склад тенісисток.

Дрони атакували з семи напрямків, є прильоти: як ППО відбила нічний удар РФ
"Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи
