Марта Костюк заставила фанатов нервничать: как украинка вырвала победу после провального старта

10:56 18.04.2026 Сб
Эта победа не просто вывела Костюк дальше, но и организовала в Руане нечто особенное для украинцев
aimg Екатерина Урсатий
Марта Костюк (фото: Getty Images)

Украинская теннисистка Марта Костюк успешно преодолела четвертьфинальный барьер на турнире WTA 250 во Франции. В непростом трехсетовом противостоянии первая сеяная соревнований выбила представительницу США Энн Ли и продолжает борьбу за титул.

О ходе встречи и финальном результате сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Женской теннисной ассоциации.

Триумф над американкой и путь к 1/2 финала

Марта Костюк, которая впервые в карьере возглавила посев на турнире такого уровня, подтвердила статус главной фаворитки в Руане.

На пути к полуфиналу украинка уже одолела местную теннисистку Диан Парри и американку Кэти Макнелли.

В четвертьфинале соперницей Марты стала Энн Ли (36-й номер рейтинга WTA). Это была третья очная встреча теннисисток.

Несмотря на статус пятой сеяной, американка не смогла остановить украинку, которая второй раз подряд победила Ли в официальных матчах сезона.

Ход поединка: от разгрома до камбэка

Встреча длилась чуть больше двух часов. Костюк начала матч очень убедительно, оформив "баранку" сопернице в первой партии - 6:0 всего за 30 минут.

Однако второй сет превратился в ожесточенную борьбу. Судьба партии решалась на тайбрейке, где сильнее оказалась Ли (7:4).

Решающий отрезок игры начался не в пользу украинки: Марта уступала со счетом 0:3. Впрочем, Костюк продемонстрировала характер, выиграв шесть геймов подряд.

Итоговый счет встречи - 2:1 (6:0, 6:7, 6:3). За матч Марта реализовала пять эйсов.

Юбилейный полуфинал и следующая оппонентка

Для Марты Костюк это десятый выход в полуфинал на уровне WTA в карьере и третий именно на грунтовых кортах.

За право сыграть в финале украинка будет соревноваться с Татьяной Марией, которая ранее обыграла Ирину Шиманович.

Стоит отметить, что украинское представительство в полуфинале Руана будет двойным: в эту стадию также пробилась 19-летняя Вероника Подрез.

Ранее стало известно, что Украина выставит на Ролан Гаррос рекордный состав теннисисток.

Дроны атаковали с семи направлений, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар РФ
Юлия Акимова, Вероника Марченко "Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы