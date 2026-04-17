Справжнє диво в Руані: 19-річна українка продовжує трощити фавориток на дебютному турнірі в кар'єрі

18:34 17.04.2026 Пт
Вероніка Подрез розгромила досвідчену британку та вийшла у півфінал
Справжнє диво в Руані: 19-річна українка продовжує трощити фавориток на дебютному турнірі в кар'єрі

19-річна українка Вероніка Подрез (WTA 209) продовжує створювати сенсації на престижному турнірі у французькому Руані. У чвертьфіналі дебютного для себе турніру такого рівня наша тенісистка впевнено переграла британку Кеті Бултер (WTA 64).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

WTA 250, Руан. 1/4 фіналу

Вероніка Подрез (Україна) – Кеті Бултер (Велика Британія) – 6:4, 6:1

Розгром у чвертьфіналі

Протистояння із 64-ю ракетою світу Кеті Бултер тривало лише 1 годину 18 хвилин. Вероніка розпочала матч без тіні сумніву, одразу пішовши у відрив – 4:1. Попри спробу британки повернутися у гру, українка холоднокровно довела партію до перемоги – 6:4.

Другий сет став справжнім бенефісом нашої спортсменки. Пропустивши лише один гейм на старті, Подрез виграла шість балів поспіль – 6:1.

Що далі

Виступ Подрез у Руані вже називають головним відкриттям сезону. Потрапивши до основної сітки через сито кваліфікації, 19-річна українка видала серію перемог та пробилася до топ-4 учасниць турніру. Перемога над Бултер стала вже п'ятою поспіль для українки на французьких кортах.

Тепер Подрез поборотися за свій перший фінал. Її наступною суперницею стане переможниця пари Сорана Кирстя (Румунія, WTA 26) – Анна Бондар (Угорщина, WTA 65).

Раніше стало відомо, що Україна виставить на Ролан Гаррос рекордний склад тенісисток.

Чи обваляться ціни на АЗС в Україні після заяви Ірану: прогноз експерта
