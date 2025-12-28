Марина Мазепа на "Танцях з зірками" довела до мурах номером про Україну (відео)

Голлівудська акторка та танцівниця Марина Мазепа стала спеціальною гостею нових "Танців з зірками". Під особливе виконання "Щедрика" вона вразила глядачів танцювальним номером про Україну.
Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на ефір програми.
Виступ артистки був насичений символізмом. Вона створила на паркеті своєрідну "абетку" з рухів, створюючи слово Live, що перекладається як "живий". Кожна літера символізувала життєву силу, відродження та надію України.
"Коли я почула, що "Танці з зірками" повертаються, мене запросили виступати - я все кинула і приїхала. Це велика честь. Особливо зараз, коли я можу допомогти Україні через мій арт. Моя сила - це моє мистецтво", - розповіла Мазепа.
"Я танцюю L - light, світло. Це зародження світла, зародження України. I - identity, які ми побудували. Потім Void - це всі страхи та смутки, які ми зараз переживаємо. І Evolve - відродження, зліт. Своїм мистецтвом я знову повторюю: живи, Україно, відроджуйся, тому що рух - це життя, а життя - це Україна", - додала вона.
Зірка шоу "Танцюють всі", яка підкорила America’s Got Talent та France’s Got Talent. Вона також активно будує кар'єру в Голлівуді, зокрема знімалася в "Оселі зла" та "Готелі Континенталь" з Мелом Гібсоном.
"Я дуже пишаюся, що я українка. Де б я не була, завжди кажу, що з Конотопу, з України", - поділилися вона.
Крім чуттєвого номера, Марина також пожертвувала 300 тисяч гривень на Superhumans.
Користувачі були зворушені виступом зірки. Вони подякували за підтримку та зізналися, що номер пробирає до мурах.
