Марина Мазепа на "Танцях з зірками" довела до мурашек номером об Украине (видео)

Каким был номер Марины Мазепы

Выступление артистки было насыщено символизмом. Она создала на паркете своеобразную "азбуку" из движений, создавая слово Live, что переводится как "живой". Каждая буква символизировала жизненную силу, возрождение и надежду Украины.

"Когда я услышала, что "Танці з зірками" возвращаются, меня пригласили выступать - я все бросила и приехала. Это большая честь. Особенно сейчас, когда я могу помочь Украине через мой арт. Моя сила - это мое искусство", - рассказала Мазепа.

"Я танцую L - light, свет. Это зарождение света, зарождение Украины. I - identity, которые мы построили. Затем Void - это все страхи и грусть, которые мы сейчас переживаем. И Evolve - возрождение, взлет. Своим искусством я снова повторяю: живи, Украина, возрождайся, потому что движение - это жизнь, а жизнь - это Украина", - добавила она.

Мазепа о своем номере (скриншот)

Кто такая Марина Мазепа

Звезда шоу "Танцюють всі", которая покорила America's Got Talent и France's Got Talent. Она также активно строит карьеру в Голливуде, в частности снималась в "Обители зла" и "Отеле Континенталь" с Мелом Гибсоном.

"Я очень горжусь, что я украинка. Где бы я ни была, всегда говорю, что из Конотопа, из Украины", - поделились она.

Кроме чувственного номера, Марина также пожертвовала 300 тысяч гривен на Superhumans.



Как отреагировали в сети

Пользователи были тронуты выступлением звезды. Они поблагодарили за поддержку и признались, что номер пробирает до мурашек.