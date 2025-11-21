ua en ru
Марина Боржемская раскрыла, поедут ли ее дети получать образование за границу

Пятница 21 ноября 2025 11:07
Марина Боржемская раскрыла, поедут ли ее дети получать образование за границу Марина Боржемская с детьми (фото: instagram.com/uzelkova.marina)
Автор: Катерина Собкова

Украинская фитнес-тренер Марина Боржемская поделилась своими планами относительно дальнейшего образования своих детей - Роберта и Оливии - и возможного обучения за рубежом.

Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.

Будут ли дети Боржемской учиться за границей или останутся в Украине

Марина подчеркнула, что еще до начала полномасштабной войны знала - дети должны иметь право выбора.

"Я всегда думала, что до войны и сейчас, что у детей всегда должен быть выбор. Мы очень много с ними обсуждаем тему будущего. Я вижу, что они очень патриотичны, любят Украину", – отметила она.

В то же время она уверена, что даже получив образование за границей, дети смогут вернуться домой с новыми знаниями и опытом.

"Я верю, что даже если образование будет получено за рубежом, то впоследствии они все равно вернутся домой и будут нести свой опыт, свои силы, свою любовь именно в нашу землю", - говорит Боржемская.

По ее словам, современные реалии требуют гибкости и способности адаптироваться, а самое главное - сохранять честность с собой.

Говоря о возможных профессиях детей, Боржемская объяснила, что выбор страны может зависеть от специальности.

"Если мы говорим о выборе профессии Роберта, если это будет связано с правом, то его нужно изучать именно в той стране, где ты живешь. Если говорит о медицинском образовании для Оливки, то у нас есть очень много хороших университетов", - объяснила тренер.

Она отмечает, что не хочет давить на детей или ограничивать их свободу.

"Я слышу и слушаю своих детей. Для меня очень важно, чтобы они были свободны в выборе. Я не буду на них давить, не буду их заставлять делать что-то против их воли", - подчеркнула она.

Одной из причин, почему некоторые знакомые выбирают иностранные учебные заведения, она называет постоянные тревоги, обучение в укрытиях и онлайн-формат, которые затрудняют образовательный процесс в Украине.

Боржемская также вспомнила свой опыт юности.

"Я себя помню, была уже самостоятельной и работала в этом возрасте… планировала ехать в Израиль, когда мне было 16 лет. Знала, что поеду, если не поступлю в университет, в который хочу", - рассказала она.

В то же время подчеркнула, что не жалеет, что осталась в Украине.

Марина Боржемская раскрыла, поедут ли ее дети получать образование за границуМарина Боржемская с детьми (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Боржемская рассказала, кем видят себя ее дети в будущем

Фитнес-тренер также рассказала о том, кем мечтают стать ее дети. По ее словам, 16-летний Роберт и 13-летняя Оливия уже формируют собственное видение будущего и имеют разные, но ярко выраженные таланты.

Боржемская отмечает, что ее сын Роберт сосредоточенный и целеустремленный юноша с аналитическим мышлением.

"Роберт очень целеустремленный парень, имеет острый ум, стремление к самореализации. Он мыслит структурировано, логично. И вместе с тем с такой легкостью, теплотой, юмором у него все получается", - рассказывает она.

Сейчас парень все больше интересуется правом.

"Раньше я думала, что он будет заниматься IT, потом - архитектурой. А теперь он ясно понимает, что ему нравится все, что связано с правами человека", - говорит Боржемская.

По ее словам, Роберт ответственен, умеет правильно подбирать слова и отстоять позицию, а в школе его уважают учителя. "Говорят, что он серьезный", - добавляет она.

Марина Боржемская раскрыла, поедут ли ее дети получать образование за границуСын Марины Роберт (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

13-летняя Оливия - полная противоположность сыну.

"Оливка - это сплошная энергия, творческая натура, которая видит мир через эмоции", - объясняет Боржемская.

Девочка легко переходит от смеха к слезам, открыто говорит о своих переживаниях и активно проявляет себя.

"Она все время в каких-то выступлениях. Ей нравится, как она меняется. Она говорит, что сейчас чувствует совершенно новую энергию", - рассказывает мама.

Несмотря на молодой возраст, Оливия уже умеет отстаивать свои границы.

"Она может в школе сказать, что ей не нравится, как к ней обращается учитель..."

Девочка также увлекается творчеством - создает изделия, миниатюрные домики и мебель. Однако пока не уверена, превратится ли это в профессию.

"Она сказала, что не знает, сможет ли этим заработать себе деньги и чтобы мне помогать", - добавляет Марина.

Параллельно Оливия рассматривает медицину и представляет себя хирургом.

"Ей нравится разбирать, что находится внутри человека… как помочь собрать что-нибудь, чтобы вылечить человека и дать ему шанс на жизнь", - говорит Боржемская.

Не отстает и Роберт: он стремится быть опорой для мамы в будущем.

"Роберт тоже сказал, что хочет мне максимально помогать, чтобы я не работала, когда он будет взрослым", - отмечает она.

По словам Боржемской, оба подростка - яркие личности со своим характером и видением, и она лишь поддерживает их в поиске собственного пути.

Марина Боржемская раскрыла, поедут ли ее дети получать образование за границуОтец Марины Боржемской с внучкой Оливией (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

