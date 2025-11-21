Боржемська - про реакцію дітей на популярність та злі коментарі: "Буває боляче"

Тренерка Марина Боржемська, яка виховує двох дітей, розповіла, що вони думають про її популярність. Син та донька зірки "Зважених та щасливих" вже звикли до уваги від фанів.

Як діти Боржемської реагують на її популярність

За словами Марини, її син Роберт та донька Олівія вже звикли до того, що "мама - публічна людина". Але тренека піклується про те, аби медійність не шкодила їхнім стосункам.

"Ми часто говоримо про межі, де мама експерт, а де просто мама. І тоді це весело, коли мене впізнають, і діти спостерігають, посміхаються, допомагають сфотографуватися. Але бувають різні дні, коли ти йдеш, у тебе зараз є певні проблеми, а дитина не в дуже хорошому настрої, тому мені потрібно сконцентруватися і допомогти їй в цей момент", - пояснила Боржемська.

"І коли до мене підходять і просять сфотографуватись, а я не можу відмовити, хоча й розумію, що якраз в цей момент я втрачаю зв'язок зі своєю дитиною і залишаю її у своїх думках. А так вони нормально, з гумором, ставляться до публічності і навіть дуже часто мене підтримують в цьому, тому що я бачу їхні очі, які світяться, коли до мене люди підходять з теплом. Бо вони не просто підходять, а вони завжди мені кажуть щось приємне, а це передається діткам", - зазначила вона.

Боржемська з сином (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

А ще тренерка розповіла, як її діти реагують на злі коментарі, які нерідко залишають хейтери. Не секрет, що в соцмережах юзери бувають надто різкими або ж навіть нетактовними.

"Ну, критика це частина публічності, я вчуся відділяти конструктив від емоційного негативу, який найчастіше взагалі не має нічого спільного з реальністю. Тому діти знають, що мама це публічна особистість, а я намагаюсь захистити їхній простір і не втягувати в усе, що відбувається в коментарях. Я завжди прошу Роберта не читати, Олівку так само", - зізналася Марина.

Донька та син Боржемської (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

За словами Боржемської, кожен має право на свою думку, але "не кожна думка має силу змінити те, що ми знаємо про себе".

"І тому ніхто не знає нас краще, аніж ми самі. Ніхто не може відчути те, що проживаємо саме ми. Найголовніше, щоб ми від того не змінювалися. І я бачу, як це їх вчить якоїсь стійкості, впевненості, здатності зберігати гідність, честь, повагу. Інколи, звісно, буває боляче, бо я розумію і бачу, як Роберт гостро інколи реагує. Але ж ми разом і це найголовніше", - розповіла блогерка.

"Я завжди намагаюся пояснити, що завжди ми будемо комусь подобатись, комусь ні. І що насправді ці люди, які пишуть негативні коментарі, вони ж нещасливі, просто хочуть когось образити, випромінювати те, що знаходиться всередині. І це про певний баланс у світі. Ну не може бути все ідеально, ми всі різні, тому маємо сприймати цей світ таким, який він є. Просто змінювати себе і своє ставлення", - резюмувала вона.