Марина Боржемська розсекретила нові стосунки: "Дуже особливий період"

Тренерка проєкту "Зважені та щасливі" Марина Боржемська заговорила про нові стосунки. Виявилося, що серце блогерки та телезірки вже не вільне.

Боржемська розсекретила нові стосунки

Так, тренерка зізналася, що нині будує нову романтичну історію. Вдаватися в деталі Марина не захотіла, але пояснила, чому саме так.

"Наразі в моєму житті є чоловік, з яким ми зустрічаємось. Ви перша, хто це почув. Але, якщо чесно, не хотілося б вдаватись у деталі. Це ще дуже ранній і ніжний етап. Мені просто хочеться зберегти цю історію в певній такій тиші, щоб дати їй простір вирости. Але точно можу сказати, що це дуже особливий та теплий період у моєму житті", - сказала Боржемська.

Окрім цього, зірка "Зважених та щасливих" пояснила, якого чоловіка хоче бачити поруч з собою. Марина прямо каже, що її обранець не мусить бути "ідеальною картинкою".

"Це та людина, з якою затишно в тиші. Він має бути надійний, сильний, щирий, має любити людей. Він має вміти слухати і бути поруч, коли важко. Це та людина, яка поважає мій простір і не боїться моєї глибини, не боїться моєї сили", - зізналася тренерка.

"Для мене дуже важливо, щоб ми були партнерами в усьому - в житті, побуті, мріях. Хочеться, щоб поруч із ним було бажання рухатися, відкривати нове, але й залишатися просто собою. Це саме про таку щиру й відкриту глибину", - додала вона.

Боржемська заговорила про нові стосунки (фото: прес-служба тренерки)

Що відомо про особисте життя Боржемської

Марині 45 років, вона виховує двох дітей - сина Роберта та доньку Олівію. З 1999 по 2018 Боржемська перебувала у шлюбі з боксером В'ячеславом Узелковим, їхнє розлучення було гучною темою, про яку говорили в ЗМІ та соцмережах.

Після розриву стосунків зі спортсменом Марина не одразу почала будувати стосунки з іншими.

"Кожен чоловік, який з'являється у моєму Instagram, який зі мною п'є каву, або хтось йде поруч, або з кимось повечеряла - всі думають, що це він. Поки що це не він, але для мене - це виклик дозволити собі (стосунки), і яка я буду в них. Це теж певне випробовування, тому що я боюся припускатися тих помилок, яких я припускалася", - пояснювала вона у 2024 році.