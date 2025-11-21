ua en ru
Марина Боржемська розсекретила нові стосунки: "Дуже особливий період"

П'ятниця 21 листопада 2025 09:46
UA EN RU
Марина Боржемська розсекретила нові стосунки: "Дуже особливий період" Марина Боржемська (фото: instagram.com/uzelkova.marina)
Автор: Поліна Іваненко

Тренерка проєкту "Зважені та щасливі" Марина Боржемська заговорила про нові стосунки. Виявилося, що серце блогерки та телезірки вже не вільне.

Про це Марина розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

Боржемська розсекретила нові стосунки

Так, тренерка зізналася, що нині будує нову романтичну історію. Вдаватися в деталі Марина не захотіла, але пояснила, чому саме так.

"Наразі в моєму житті є чоловік, з яким ми зустрічаємось. Ви перша, хто це почув. Але, якщо чесно, не хотілося б вдаватись у деталі. Це ще дуже ранній і ніжний етап. Мені просто хочеться зберегти цю історію в певній такій тиші, щоб дати їй простір вирости. Але точно можу сказати, що це дуже особливий та теплий період у моєму житті", - сказала Боржемська.

Окрім цього, зірка "Зважених та щасливих" пояснила, якого чоловіка хоче бачити поруч з собою. Марина прямо каже, що її обранець не мусить бути "ідеальною картинкою".

"Це та людина, з якою затишно в тиші. Він має бути надійний, сильний, щирий, має любити людей. Він має вміти слухати і бути поруч, коли важко. Це та людина, яка поважає мій простір і не боїться моєї глибини, не боїться моєї сили", - зізналася тренерка.

"Для мене дуже важливо, щоб ми були партнерами в усьому - в житті, побуті, мріях. Хочеться, щоб поруч із ним було бажання рухатися, відкривати нове, але й залишатися просто собою. Це саме про таку щиру й відкриту глибину", - додала вона.

&quot;В моєму житті є чоловік&quot;. Марина Боржемська вперше про нові стосунки, схуднення і дітейБоржемська заговорила про нові стосунки (фото: прес-служба тренерки)

Що відомо про особисте життя Боржемської

Марині 45 років, вона виховує двох дітей - сина Роберта та доньку Олівію. З 1999 по 2018 Боржемська перебувала у шлюбі з боксером В'ячеславом Узелковим, їхнє розлучення було гучною темою, про яку говорили в ЗМІ та соцмережах.

Після розриву стосунків зі спортсменом Марина не одразу почала будувати стосунки з іншими.

"Кожен чоловік, який з'являється у моєму Instagram, який зі мною п'є каву, або хтось йде поруч, або з кимось повечеряла - всі думають, що це він. Поки що це не він, але для мене - це виклик дозволити собі (стосунки), і яка я буду в них. Це теж певне випробовування, тому що я боюся припускатися тих помилок, яких я припускалася", - пояснювала вона у 2024 році.

