ua en ru
Пт, 21 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Мені не потрібен спонсор": Боржемська чесно відповіла, яким має бути її чоловік

П'ятниця 21 листопада 2025 10:39
UA EN RU
"Мені не потрібен спонсор": Боржемська чесно відповіла, яким має бути її чоловік Марина Боржемська (фото: instagram.com/uzelkova.marina)
Автор: Катерина Собкова

Фітнес-тренерка та зірка шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська розповіла, якими критеріями керується під час вибору партнера та як ставиться до теми грошей у стосунках.

Про це вона поділилася в інтерв'ю РБК-Україна.

Який чоловік має бути поруч із Боржемською

Вона зазначила, що для неї важливіші внутрішні якості чоловіка, ніж його матеріальний статус.

"Для мене важливо, щоб чоловік мав внутрішню гідність і повагу як до себе, так і до мене. І ось якраз фінансова стабільність, вона для мене важлива. Але не в тому сенсі, хто більше з нас заробляє, а в сенсі відповідальності, партнерства, бажання створювати щось спільне і підтримувати наше майбутнє", - пояснила Боржемська.

Марина Боржемська підкреслила, що вона не потребує спонсора, оскільки сама в змозі забезпечити себе.

"Якщо чесно, я сама працюю з 16 років і завжди була самостійною, мені не потрібен спонсор. Але я дуже ціную, коли чоловік може і хоче брати відповідальність", - додала фітнес-тренерка.

Боржемська також зазначила, що така людина має стати підтримкою під час складних періодів життя.

"Важливо мати поруч із собою людину, яка підтримає тебе в будь-якій ситуації. І допомагатиме знаходити вихід зі складного періоду, а не впадати в апатію чи депресію", - зазначила вона.

На її думку, фінансові питання в парі - це, скоріше, цінності та вміння правильно розставляти пріоритети, ніж конкретні суми.

"У мене не стоїть у пріоритеті, що він має заробляти більше за мене і сипати подарунками. Ні, гроші для мене - це не гроші, це цінності, вибір, повага і вміння розставляти правильно пріоритети", - додала Боржемська.

"Я ніколи не вибираю чоловіка за статусом. Я вибираю людину для себе", - підсумувала вона.

&quot;Мені не потрібен спонсор&quot;: Боржемська чесно відповіла, яким має бути її чоловікМарина Боржемська (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Що відомо про особисте життя Марини Боржемської

Фітнес-тренерка була одружена з професійним боксером В'ячеславом Узелковим, який помер у листопаді 2024 року. Пара розлучилася 2018 року після 22 років стосунків.

У Боржемської є двоє дітей - 16-річний син Роберт і 13-річна дочка Олівія.

Останнім часом про особисте життя зірки шоу "Зважені та щасливі" не було нічого відомо. І тільки зараз вона розсекретила, що її серце не вільне.

"Зараз у моєму житті є чоловік, з яким ми зустрічаємося. Ви перша, хто це почув. Але, якщо чесно, не хотілося б вдаватися в деталі. Це ще дуже ранній і ніжний етап. Мені просто хочеться зберегти цю історію в певній такій тиші, щоб дати їй простір вирости. Але точно можу сказати, що це дуже особливий і теплий період у моєму житті", - зазначила Марина Боржемська.

&quot;Мені не потрібен спонсор&quot;: Боржемська чесно відповіла, яким має бути її чоловікМарина Боржемська з дітьми (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
Новини
Стаття 5 НАТО для України: Axios з'ясував, які гарантії прописані в "мирному плані" Трампа
Стаття 5 НАТО для України: Axios з'ясував, які гарантії прописані в "мирному плані" Трампа
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті