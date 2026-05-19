Маремуха наважилася на пластичну операцію: що саме змінила у собі акторка (фото)

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram-stories моделі.

За словами Маремухи, вона довго не могла наважитися на хірургічне втручання, однак зрештою ухвалила це рішення.

Акторка вирішила змінити форму підборіддя та зробила ліпоскульптуру.

Вона пояснила, що пішла на операцію з косметологічно-естетичних причин, адже її не влаштовувало, як ця зона обличчя виглядає в кадрі.

"Я довго наважувалась на цю операцію, роблю її виключно в косметологічно-етичних цілях. Але я все добре обдумала, підготувалась і відчуваю, що готова. Я не тільки жінка, а ще й акторка. Для мене важливо мати гарний вигляд у кадрі", - сказала зірка.

Вікторія Маремуха зробила пластичну операцію (фото: instagram.com/vicky_mare)

"Камера, світло, крупні плани - все підкреслює риси обличчя набагато сильніше, ніж у звичайному житті. Для мене це не про "змінити себе", а про бажання почуватися впевненіше та вільніше", - додала вона.

Маремуха також заздалегідь відреагувала на можливу критику. Вона наголосила, що має право самостійно вирішувати, що робити зі своєю зовнішністю.

За словами акторки, форма підборіддя їй давно не подобалася, а з віком ця особливість, на її думку, лише ставала б помітнішою.

Саме тому вона й вирішила звернутися до пластичного хірурга.

"Одразу скажу, це моє підборіддя і моя справа. Це мій спадок від бабусі, який я не просила, і з віком він буде тільки погіршуватися. Було прийнято рішення його позбутися, особливо коли він почав вилазити в кадрі та на сцені. У нас ліпоскульптура підборіддя", - написала блогерка.

Після операції Вікторія планувала одразу повернутися додому, однак лікарі вирішили залишити її на ніч у клініці.

Наразі вона проходить відновлення після пластичної операції.