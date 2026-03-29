Блогерка Маремуха розлучилася з чоловіком-іноземцем після майже 5 років шлюбу

36-річна блогерка й акторка Вікторія Маремуха розповіла про зміни в особистому житті. Зірка повідомила, що розлучилася з чоловіком, французьким бізнесменом Луї Беллє після майже 5-ти років шлюбу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram фіналістки 2-го сезону шоу "Супермодель по-українськи".

Так, Маремуха дала зрозуміти, що рішення було спільним і дорослим.

"Прийшов час поділитися з вами. ми з Луї офіційно розлучилися - як дві дорослі людини, які поважають один одного. детальніше завтра на ютуб каналі @dorotiuk_", - повідомила блогерка.

У тому ж зверненні Вікторія подякувала колишньому чоловікові за роки, які вони провели разом, і за весь досвід, який прожили в парі.

"Дякую тобі @tail.kat за цих 10 неймовірних років. Любові, турботи, емоцій, почуттів, вражень, подорожей, і навіть болю, через нього ми зростаємо", - поділилася акторка.

За її словами, попри завершення шлюбу, їхня історія не знецінилася, а почуття просто набули іншої форми.

Вікторія Маремуха з чоловіком і сином (фото: instagram.com/vicky_mare)

"Наше кохання не зникло - воно просто змінило форму і закарбувалося в усмішці нашого сина. І я вдячна тобі, що ми змогли пройти цей шлях без знецінення одне одного", - зазначила вона.

Також блогерка відверто розповіла, що за ці роки вони разом дорослішали, змінювалися і вчилися краще розуміти себе.

"Ми багато пережили, багато навчилися одне в одного. Дорослішали поруч, змінювалися, шукали себе, ставали кращими. Не все було просто, але все було по-справжньому. І я вірю, що кожен із нас став сильнішим і чеснішим із собою саме завдяки цьому шляху", - написала Вікторія.

Окремо вона наголосила, що для неї дуже цінно те, що після розставання їм вдалося зберегти повагу.

Вікторія Маремуха з чоловіком і сином (фото: instagram.com/vicky_mare)

"Я вдячна тобі за свободу - за можливість зрозуміти, хто я є, чого хочу, куди йду. І за те, що ми зберегли повагу. Для мене це дуже цінно", - підкреслила артистка.

Наприкінці свого допису Маремуха акцентувала, що головним у їхній спільній історії залишається син.

"Найбільше наше щастя - це наш син. Він - доказ того, що наша історія мала сенс. І вона назавжди залишиться частиною нас. Ми більше не подружжя. Але ми - батьки, які виховують особистість. І це зв’язок, який не закінчується", - підсумувала акторка.

Вікторія Маремуха з чоловіком (фото: instagram.com/vicky_mare)

Що відомо про стосунки Маремухи з чоловіком

Вікторія Маремуха не приховувала, що їхні стосунки з Луї були непростими.

Зокрема, блогерка розповідала, що через три місяці після освідчення у 2019 році він зрадив їй, після чого вони майже рік жили окремо.

Пізніше пара вирішила будувати відкритий гостьовий шлюб.

Як пояснювала Маремуха, вони дозволяли собі інтимні стосунки з іншими людьми, але без брехні одне одному.

Також вона раніше ділилася причинами, через які вони з чоловіком свого часу обрали формат окремого проживання.

"Гостьовий шлюб і ми. Що таке гостьовий шлюб - ви можете загуглити. А от чому ми вирішили його спробувати, знаємо лише ми удвох. Якщо коротко, то… Коли ми зійшлися після розставання, я боялася, що знову розійдемося. Життя непередбачуване, чим і цікаве. І після страху, другу роль зіграли моя лінь та практичність. Не хотілося збирати і знову перевозити речі", - зізнавалася блогерка.

Вікторія Маремуха з чоловіком і сином (фото: instagram.com/vicky_mare)