ua en ru
Пт, 03 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Блогерка Маремуха зізналась, як пологи вплинули на її здоров'я: "Були нетримання"

П'ятниця 03 жовтня 2025 11:18
UA EN RU
Блогерка Маремуха зізналась, як пологи вплинули на її здоров'я: "Були нетримання" Вікторія Маремуха (фото: instagram.com/vicky_mare)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська блогерка Вікторія Маремуха відверто розповіла про труднощі зі здоров’ям, з якими зіштовхнулася після народження дитини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram Віки.

Як пологи вплинули на здоров'я Маремухи

За словами моделі, після пологів у неї виникло опущення передньої стінки матки та проблеми з нетриманням.

Водночас вона наголосила, що подібні випадки трапляються у багатьох жінок, проте більшість соромляться про це говорити.

"Сьогодні я пройшла першу процедуру лазерного вагінального лікування… Після пологів іноді трапляється нетримання під час сміху чи стрибків. Це нормальна проблема після пологів, і її можна вирішувати. Сподіваюся, мій досвід стане комусь корисним і підтримає тих, хто також шукає відповіді", - зазначила Маремуха.

Також зірка повідомила, що їй вдалося суттєво підняти рівень заліза після тривалого лікування.

Блогерка Маремуха зізналась, як пологи вплинули на її здоров'я: &quot;Були нетримання&quot;Як пологи вплинули на здоров'я Маремухи (скріншот)

Вона наголосила, що на цей результат чекала давно і тепер почувається набагато краще.

За словами Вікторії, через місяць вона має пройти повторний огляд і тоді поділиться результатами терапії.

"Я пів року його пила, міняла препарати, а виріс він з 7 на 17. Нарешті - до побачення, залізодефіцит!" - написала модель.

Нагадаємо, Вікторія прославилася завдяки участі у другому сезоні проєкту "Супермодель по-українськи", де зуміла дійти до фіналу та здобула друге місце.

Згодом дівчина з’явилася в серіаліті "Київ вдень та вночі", зігравши саму себе, а пізніше успішно пройшла кастинг і отримала роботу телеведучої на каналі "Україна".

У червні 2021 року Маремуха стала дружиною французького бізнесмена Луї, від якого згодом народила сина.

Блогерка Маремуха зізналась, як пологи вплинули на її здоров'я: &quot;Були нетримання&quot;Вікторія Маремуха з чоловіком та сином (фото: instagram.com/vicky_mare)

Вас може зацікавити:

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
беременность Блогерка Здоров'я
Новини
Росія вночі била по об'єктах газотранспортної інфраструктури, - Міненерго
Росія вночі била по об'єктах газотранспортної інфраструктури, - Міненерго
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим