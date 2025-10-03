Блогерка Маремуха зізналась, як пологи вплинули на її здоров'я: "Були нетримання"
Українська блогерка Вікторія Маремуха відверто розповіла про труднощі зі здоров’ям, з якими зіштовхнулася після народження дитини.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram Віки.
Як пологи вплинули на здоров'я Маремухи
За словами моделі, після пологів у неї виникло опущення передньої стінки матки та проблеми з нетриманням.
Водночас вона наголосила, що подібні випадки трапляються у багатьох жінок, проте більшість соромляться про це говорити.
"Сьогодні я пройшла першу процедуру лазерного вагінального лікування… Після пологів іноді трапляється нетримання під час сміху чи стрибків. Це нормальна проблема після пологів, і її можна вирішувати. Сподіваюся, мій досвід стане комусь корисним і підтримає тих, хто також шукає відповіді", - зазначила Маремуха.
Також зірка повідомила, що їй вдалося суттєво підняти рівень заліза після тривалого лікування.
Як пологи вплинули на здоров'я Маремухи (скріншот)
Вона наголосила, що на цей результат чекала давно і тепер почувається набагато краще.
За словами Вікторії, через місяць вона має пройти повторний огляд і тоді поділиться результатами терапії.
"Я пів року його пила, міняла препарати, а виріс він з 7 на 17. Нарешті - до побачення, залізодефіцит!" - написала модель.
Нагадаємо, Вікторія прославилася завдяки участі у другому сезоні проєкту "Супермодель по-українськи", де зуміла дійти до фіналу та здобула друге місце.
Згодом дівчина з’явилася в серіаліті "Київ вдень та вночі", зігравши саму себе, а пізніше успішно пройшла кастинг і отримала роботу телеведучої на каналі "Україна".
У червні 2021 року Маремуха стала дружиною французького бізнесмена Луї, від якого згодом народила сина.
Вікторія Маремуха з чоловіком та сином (фото: instagram.com/vicky_mare)
Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.