Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Маремуха решилась на пластическую операцию: что именно изменила в себе актриса (фото)

14:14 19.05.2026 Вт
2 мин
Блогерша заявила, что операция для нее не про "изменить себя", а про уверенность
aimg Иванна Пашкевич
Маремуха решилась на пластическую операцию: что именно изменила в себе актриса (фото) Виктория Маремуха (фото: instagram.com/vicky_mare)
Украинская актриса и блогер Виктория Маремуха рассказала, что сделала пластическую операцию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram-stories модели.

По словам Маремухи, она долго не могла решиться на хирургическое вмешательство, однако в конце концов приняла это решение.

Актриса решила изменить форму подбородка и сделала липоскульптуру.

Она объяснила, что пошла на операцию по косметологически-эстетическим причинам, ведь ее не устраивало, как эта зона лица выглядит в кадре.

"Я долго решалась на эту операцию, делаю ее исключительно в косметологически-этических целях. Но я все хорошо обдумала, подготовилась и чувствую, что готова. Я не только женщина, но и актриса. Для меня важно хорошо выглядеть в кадре", - сказала звезда.

Виктория Маремуха сделала пластическую операцию (фото: instagram.com/vicky_mare)

"Камера, свет, крупные планы - все подчеркивает черты лица гораздо сильнее, чем в обычной жизни. Для меня это не про "изменить себя", а про желание чувствовать себя увереннее и свободнее", - добавила она.

Маремуха также заранее отреагировала на возможную критику. Она подчеркнула, что имеет право самостоятельно решать, что делать со своей внешностью.

По словам актрисы, форма подбородка ей давно не нравилась, а с возрастом эта особенность, по ее мнению, только становилась бы заметнее.

Виктория Маремуха сделала пластическую операцию (фото: instagram.com/vicky_mare)

Именно поэтому она и решила обратиться к пластическому хирургу.

"Сразу скажу, это мой подбородок и мое дело. Это мое наследство от бабушки, которое я не просила, и с возрастом он будет только ухудшаться. Было принято решение от него избавиться, особенно когда он начал вылезать в кадре и на сцене. У нас липоскульптура подбородка", - написала блогерша.

Виктория Маремуха сделала пластическую операцию (фото: instagram.com/vicky_mare)

После операции Виктория планировала сразу вернуться домой, однако врачи решили оставить ее на ночь в клинике.

Сейчас она проходит восстановление после пластической операции.

Удар по Прилукам: уже более 20 раненых, поврежденный ТЦ "Эпицентр" (фото)
Зерновые войны. Как Россия строит продовольственную империю на ворованном украинском хлебе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Зерновые войны. Как Россия строит продовольственную империю на ворованном украинском хлебе