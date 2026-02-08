UA

Магучіх здолала Левченко в українській дуелі: відео зіркового протистояння на Світовому турі

Ярослава Магучіх (фото: Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Українська стрибунки у висоту Ярослава Магучіх та Юлія Левченко показали найкращі результати на турнірі в межах Світового туру легкої атлетики, який проходив у німецькому Карлсруе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Суперництво українок за "золото"

Участь у змаганнях взяли сім атлеток. Окрім українок – чешка Мікаела Груба, шведка Енгла Нільссон, француженка Солен Жикель і дві німкені Крістіна Гонзель та Б'янка Штіхлінг.

Подіум остаточно визначився на висоті 1,91 м, де залишилися лише українки. Левченко подолала планку з першої спроби, Магучіх вирішила перенести її на 1,94 м, і також взяла висоту з першої спроби.

Потім обидві спортсменки успішно стрибнули на 1,96 м. А от на 1,98 м Магучіх виявилася сильнішою, Левченко планка не підкорилася. Уже в статусі переможниці Ярослава подолала 2,01 м. Штурмувала також 2,04 м, але невдало.

Підсумкові результати турніру:

  1. Ярослава Магучіх (Україна) – 2,01 м
  2. Юлія Левченко (Україна) – 1,96 м
  3. Солен Жикель (Франція) – 1,88 м

Магучіх знову сильніша за Левченко

Для Магучіх це 45-та перемога над Левченко. Востаннє Юлія випереджала Ярославу у Стокгольмі у 2022 році.

Зазначимо також, що для Магучіх це був перший закордонний турнір у сезоні. 2026 рік вона відкривала змаганнями у Львові, які впевнено виграла, взявши 2,03 метра. Левченко вже двічі стрибала у Європі і обидва рази посіла перше місце.

Раніше ми розповіли, як українська зірка легкої атлетики виграла перший старт після народження дитини.

Також дізнайтеся, як впав один з найстаріших рекордів у легкій атлетиці.

