Магучих одолела Левченко в украинской дуэли: видео звездного противостояния на Мировом туре

Соперничество украинок за "золото"

Участие в соревнованиях приняли семь атлеток. Кроме украинок - чешка Микаэла Груба, шведка Энгла Нильссон, француженка Солен Жикель и две немки Кристина Гонзель и Бьянка Штихлинг.

Подиум окончательно определился на высоте 1,91 м, где остались только украинки. Левченко преодолела планку с первой попытки, Магучих решила перенести ее на 1,94 м, и также взяла высоту с первой попытки.

Затем обе спортсменки успешно прыгнули на 1,96 м. А вот на 1,98 м Магучих оказалась сильнее, Левченко планка не покорилась. Уже в статусе победительницы Ярослава преодолела 2,01 м. Штурмовала также 2,04 м, но неудачно.

Итоговые результаты турнира:

Ярослава Магучих (Украина) - 2,01 м Юлия Левченко (Украина) - 1,96 м Солен Жикель (Франция) - 1,88 м

Магучих снова сильнее Левченко

Для Магучих это 45-я победа над Левченко. Последний раз Юлия опережала Ярославу в Стокгольме в 2022 году.

Отметим также, что для Магучих это был первый зарубежный турнир в сезоне. 2026 год она открывала соревнованиями во Львове, которые уверенно выиграла, взяв 2,03 метра. Левченко уже дважды прыгала в Европе и оба раза заняла первое место.