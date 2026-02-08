RU

Магучих одолела Левченко в украинской дуэли: видео звездного противостояния на Мировом туре

Ярослава Магучих (фото: Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Украинские прыгуньи в высоту Ярослава Магучих и Юлия Левченко показали лучшие результаты на турнире в рамках Мирового тура легкой атлетики, который проходил в немецком Карлсруэ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Соперничество украинок за "золото"

Участие в соревнованиях приняли семь атлеток. Кроме украинок - чешка Микаэла Груба, шведка Энгла Нильссон, француженка Солен Жикель и две немки Кристина Гонзель и Бьянка Штихлинг.

Подиум окончательно определился на высоте 1,91 м, где остались только украинки. Левченко преодолела планку с первой попытки, Магучих решила перенести ее на 1,94 м, и также взяла высоту с первой попытки.

Затем обе спортсменки успешно прыгнули на 1,96 м. А вот на 1,98 м Магучих оказалась сильнее, Левченко планка не покорилась. Уже в статусе победительницы Ярослава преодолела 2,01 м. Штурмовала также 2,04 м, но неудачно.

Итоговые результаты турнира:

  1. Ярослава Магучих (Украина) - 2,01 м
  2. Юлия Левченко (Украина) - 1,96 м
  3. Солен Жикель (Франция) - 1,88 м

Магучих снова сильнее Левченко

Для Магучих это 45-я победа над Левченко. Последний раз Юлия опережала Ярославу в Стокгольме в 2022 году.

Отметим также, что для Магучих это был первый зарубежный турнир в сезоне. 2026 год она открывала соревнованиями во Львове, которые уверенно выиграла, взяв 2,03 метра. Левченко уже дважды прыгала в Европе и оба раза заняла первое место.

Ранее мы рассказали, как украинская звезда легкой атлетики выиграла первый старт после рождения ребенка.

Также узнайте, как упал один из старейших рекордов в легкой атлетике.

