UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Магучіх втратить титул найкращої легкоатлетки Європи: хто її замінить

Фото: Ярослава Магучіх (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Українська зірка стрибків у висоту Ярослава Магучіх залишилася поза трійкою фіналісток у голосуванні за звання найкращої легкоатлетки сезону за версією European Athletics.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Переможниця залишилась без фіналу

Минулого року Магучіх здобула титул топ-спортсменки континенту на церемонії Golden Tracks-2024, а цього разу знову потрапила до десятки претенденток.

Однак за підсумками голосування українка не змогла пробитися до фінальної трійки.

Магучіх у сезоні-2025

У 2025 році Магучіх здобула третє поспіль "золото" чемпіонату Європи в приміщенні та перемогла у змаганнях зі стрибків у висоту на командному Євро в Мадриді.

Також українка виборола бронзові медалі чемпіонату світу (на відкритому повітрі та у приміщенні) і "срібло" у фіналі Діамантової ліги. Протягом сезону Ярослава тричі долала висоту понад 2 метри: 2,01 м у Словаччині, а також 2,02 м на етапах у Досі та Цюриху.

Хто стане найкращою

У фінальну трійку номінанток увійшли:

Фемке Бол (Нідерланди) – чемпіонка світу з бігу з бар'єрами

Дітаджі Камбунджі (Швейцарія) – чемпіонка світу на спринтерських дистанціях

Марія Перес (Іспанія) – чемпіонка світу зі спортивної ходьби на 20 і 35 км

Бол може втретє стати найкращою легкоатлеткою Європи – вона вже перемагала у 2022 та 2023 роках. Для Камбунджі та Перес це може бути перша така нагорода в кар'єрі.

Ім'я найкращої легкоатлетки Європи оголосять 25 жовтня на урочистій церемонії Golden Tracks 2025, що відбудеться у грузинському Батумі.

Раніше Марина Бех-Романчук поділилася своєю версією допінгового скандалу.

Також читайте, як 12-річний українець побив світовий рекорд Дюплантіса в стрибках з жердиною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Легка атлетикаЯрослава Магучіх