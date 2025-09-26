Ярослава Магучіх вдруге номінована на найкращу легкоатлетку Європи: хто її конкуренти

Українська стрибунка Ярослава Магучіх вдруге номінована на найкращу легкоатлетку Європи за версією European Athletics. Переможницю визначать за голосуванням фанатів, федерацій і експертів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації European Athletics.

Яскравий сезон для Магучіх

У поточному сезоні Ярослава здобула бронзові медалі чемпіонату світу на відкритому повітрі та у приміщенні, "срібло" у фіналі Діамантової ліги та третє поспіль "золото" чемпіонату Європи у приміщенні.

Крім того, українка перемогла у змаганнях першого дивізіону зі стрибків у висоту на командному Євро-2025 у Мадриді.

Ключові суперниці українки

Серед претенденток на премію легкоатлетки року – відомі європейські спортсменки:

Надя Батоклетті (Італія) - чемпіонка Європи з бігу на 10 км, бронзова призерка світових 5000 м

Фемке Бол (Нідерланди) - чемпіонка світу та Діамантової ліги з бігу на 400 м з/б

Джорджия Гантер Белл (Велика Британія) - віцечемпіонка світу з бігу на 800 м

Дітаджі Камбунджі (Швейцарія) - чемпіонка світу на 100 м з/б

Кейт О'Коннор (Ірландія) - віцечемпіонка світу з семиборства

Марія Перес (Іспанія) - чемпіонка світу зі спортивної ходьби на 35 км

Джессіка Схілдер (Нідерланди) - чемпіонка світу та Євро-2025 у приміщенні зі штовхання ядра

Тіна Шутей (Словенія) - бронзова призерка чемпіонату світу зі стрибків з жердиною

Йорінде ван Клінкен (Нідерланди) - віцечемпіонка світу з метання диска

Голосування та оголошення переможниці

Голосування для вболівальників відкрите на офіційному сайті European Athletics. Ім’я переможниці оголосять на церемонії Golden Tracks 25 жовтня.

У 2024 році премію вже здобула Магучіх, випередивши нідерландку Фемке Бол та британку Кілі Годжкінсон.