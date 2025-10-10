Магучих потеряет титул лучшей легкоатлетки Европы: кто ее заменит

Победительница осталась без финала

В прошлом году Магучих получила титул топ-спортсменки континента на церемонии Golden Tracks-2024, а в этот раз снова попала в десятку претенденток.

Однако по итогам голосования украинка не смогла пробиться в финальную тройку.

Магучих в сезоне-2025

В 2025 году Магучих получила третье подряд "золото" чемпионата Европы в помещении и победила в соревнованиях по прыжкам в высоту на командном Евро в Мадриде.

Также украинка завоевала бронзовые медали чемпионата мира (на открытом воздухе и в помещении) и "серебро" в финале Бриллиантовой лиги. В течение сезона Ярослава трижды преодолевала высоту более 2 метров: 2,01 м в Словакии, а также 2,02 м на этапах в Дохе и Цюрихе.

Кто станет лучшей

В финальную тройку номинантов вошли:

Фемке Бол (Нидерланды) - чемпионка мира в беге с барьерами

Дитаджи Камбунджи (Швейцария) - чемпионка мира на спринтерских дистанциях

Мария Перес (Испания) - чемпионка мира по спортивной ходьбе на 20 и 35 км

Бол может в третий раз стать лучшей легкоатлеткой Европы - она уже побеждала в 2022 и 2023 годах. Для Камбунджи и Перес это может быть первая такая награда в карьере.

Имя лучшей легкоатлетки Европы объявят 25 октября на торжественной церемонии Golden Tracks 2025, которая состоится в грузинском Батуми.