"Людина може помилятися": Хільська висловилася про скандали навколо Цимбалюка

Надія Хільська чесно висловилася про Цимбалюка

Надія наголосила, що не вважає за потрібне оцінювати чи перевиховувати колег, і сприймає роботу виключно через професійний контекст.

"Кожна людина сама вибирає, як їй жити це життя. Попри все я знаю, я впевнена, що людина - це людина. Вона може помилятись. Головне, щоб вона розуміла, що помиляється і могла це сприймати. А взагалі з ним (Тарасом Цимбалюком - ред.) дуже комфортно працювати насправді", - зазначила акторка.

За її словами, робочі стосунки з Цимбалюком залишаються виключно професійними.

"Я ж не збираюсь його перероблювати. Працювати мені з ним комфортно. Це головне", - додала вона.

Про скандал із блогеркою Алхім

Коментуючи скандали навколо актора, Хільська наголосила, що не має до нього особистих претензій і вважає ситуацію типовою людською помилкою.

"Той зашквар з Алхім, так, він був. У мене немає до нього ніяких претензій. Людина може помилятись. Я теж роблю купу помилок. Я впевнена, і ви, і всі люди", - сказала вона.

Акторка додала, що важливим є визнання помилки та відповідальність за неї.

"Просто прийми це як помилку. Він перепросив. Не Тарасом єдиним, розумієте? Є купа людей навколо, які обирають, як їм жити. Я нікого не збираюсь вчити", - підкреслила Хільська.

Що відомо про скандал із російською музикою та Алхім

У 2024 році актор Тарас Цимбалюк опинився в центрі публічного скандалу після появи в мережі відео, де він разом із тодішньою дівчиною, бізнесвумен Світланою Готочкіною та блогеркою Анною Алхім відпочиває під музику російських виконавців.

Зокрема, у ролику лунала пісня артиста, який відкрито підтримує політику Володимира Путіна.

Журналістка Аліна Доротюк тоді нагадала, що у 2022 році Цимбалюк активно виступав за важливість української мови, тому відео з російською музикою викликало хвилю обурення. В мережі його почали критикувати за подвійні стандарти.

Після хвилі критики Цимбалюк визнав помилку, назвавши ситуацію "про**бом" і наголосивши на своїй волонтерській та благодійній діяльності. Водночас частина аудиторії вважала його пояснення недостатніми.

Тарас Цимбалюк