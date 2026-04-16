"Человек может ошибаться": Хильская высказалась о скандалах вокруг Цымбалюка

Надежда Хильская честно высказалась о Цымбалюке

Надежда отметила, что не считает нужным оценивать или перевоспитывать коллег, и воспринимает работу исключительно через профессиональный контекст.

"Каждый человек сам выбирает, как ему жить эту жизнь. Несмотря на все я знаю, я уверена, что человек - это человек. Он может ошибаться. Главное, чтобы он понимал, что ошибается и мог это воспринимать. А вообще с ним (Тарасом Цымбалюком - ред.) очень комфортно работать на самом деле", - отметила актриса.

По ее словам, рабочие отношения с Цымбалюком остаются исключительно профессиональными.

"Я же не собираюсь его переделывать. Работать мне с ним комфортно. Это главное", - добавила она.

О скандале с блогершей Алхим

Комментируя скандалы вокруг актера, Хильская подчеркнула, что не имеет к нему личных претензий и считает ситуацию типичной человеческой ошибкой.

"Тот зашквар с Алхим, да, он был. У меня нет к нему никаких претензий. Человек может ошибаться. Я тоже делаю кучу ошибок. Я уверена, и вы, и все люди", - сказала она.

Актриса добавила, что важным является признание ошибки и ответственность за нее.

"Просто прими это как ошибку. Он извинился. Не Тарасом единым, понимаете? Есть куча людей вокруг, которые выбирают, как им жить. Я никого не собираюсь учить", - подчеркнула Хильская.

Что известно о скандале с русской музыкой и Алхим

В 2024 году актер Тарас Цымбалюк оказался в центре публичного скандала после появления в сети видео, где он вместе с тогдашней девушкой, бизнесвумен Светланой Готочкиной и блогершей Анной Алхим отдыхает под музыку российских исполнителей.

В частности, в ролике звучала песня артиста, который открыто поддерживает политику Владимира Путина.

Журналистка Алина Доротюк тогда напомнила, что в 2022 году Цимбалюк активно выступал за важность украинского языка, поэтому видео с русской музыкой вызвало волну возмущения. В сети его начали критиковать за двойные стандарты.

После волны критики Цымбалюк признал ошибку, назвав ситуацию "про**бом" и отметив свою волонтерскую и благотворительную деятельность. В то же время часть аудитории сочла его объяснения недостаточными.

Тарас Цымбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)