ДТП за участю авто Тараса Цимбалюка: у поліції розкрили деталі

17:42 13.04.2026 Пн
Правоохоронці пояснили, хто саме перебував за кермом автомобіля актора
ДТП за участю авто Тараса Цимбалюка: у поліції розкрили деталі Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

У патрульній поліції Києва оприлюднили подробиці дорожньо-транспортної пригоди, до якої причетний український актор Тарас Цимбалюк.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва.

Більше цікавого: Учасниця "Холостяка" розкрила "неприємну" фразу Цимбалюка, яку вирізали з ефіру

Як повідомили правоохоронці, у нічний час вони отримали звернення щодо аварії, яка сталася в Подільському районі столиці.

Після прибуття на місце патрульні встановили, що Range Rover врізався у два припарковані автомобілі - Hyundai та Mazda. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Під час з’ясування обставин ДТП поліцейські встановили, що водій Range Rover не зміг впоратися з керуванням.

За інформацією правоохоронців, після аварії чоловік спершу залишив місце події, але згодом повернувся та визнав свою провину.

У поліції також підтвердили, що Тарас Цимбалюк перебував у салоні автомобіля, однак не сидів за кермом - актор був пасажиром.

ДТП за участю авто Тараса Цимбалюка: у поліції розкрили деталі

Що повідомлялося раніше про ДТП з авто Цимбалюка

Вранці 13 квітня з’явилися повідомлення про те, що Тарас Цимбалюк потрапив у ДТП.

Відомо, що автомобіль належить артисту, однак керував ним у момент аварії не він.

Спочатку Цимбалюк не коментував ситуацію, однак пізніше все ж пояснив, що сталося.

За словами актора, на Великдень він гостював у батьків і вживав алкоголь, тому вирішив не сідати за кермо та передав автомобіль своєму тверезому товаришу Роману, який мав доправити його до Києва.

ДТП за участю авто Тараса Цимбалюка: у поліції розкрили деталі

Втім, як пояснив артист, під час поїздки його приятель не впорався з керуванням. Автівку занесло, після чого вона врізалася в припарковані машини.

Ще більше цікавого:

Світлицька зробила гучну заяву на тлі чуток про роман із Цимбалюком

Астролог про сумісність Цимбалюка і Світлицької

Досвід Чорного моря та захист від дронів. Зеленський анонсував нові безпекові угоди
Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта