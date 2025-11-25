Лунін проти Яремчука: вірус спровокував українське дербі в Лізі чемпіонів

Що сталося з Куртуа

Мадридці офіційно оголосили, що основний голкіпер команди – 33-річний бельгієць Тібо Куртуа, пропустить матч 5-го туру Ліги чемпіонів проти грецького "Олімпіакоса". Після медобстеження у нього діагностували вірусне шлунково-кишкове захворювання – гастроентерит.

Через стан здоров'я голкіпер залишився в Іспанії та не вирушив із командою до Пірея.

Чи є вибір в Алонсо

До Греції у складі "вершкових" вирушили три голкіпери. Окрім Луніна, це гравці молодіжного складу – Фран Гонсалес та Хаві Наварро.

Навряд чи Алонсо стане ризикувати та довіряти місце у воротах комусь з них. Тому вибір на корись українця – очевидний.

Для Луніна це може стати першою офіційною грою за "Реал" у сезоні-2025/26. Раніше Хабі Алонсо не залучав кіпера, і Лунін залишався у статусі резервного.

Склад "Реала" на гру в Греції (фото: x.com/realmadriden)

Дуель з Яремчуком

Матч у "Олімпіакос" – "Реал" у рамках 5-го туру Ліги чемпіонів відбудеться у середу, 26 листопада, та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

"Реал" йде серед лідерів основного етапу ЛЧ, маючи три перемоги у чотирьох турах. "Олімпіакос", навпаки, пасе задніх лише з двома нічиїми в активі.

У складі грецького клубу виступає інший гравець збірної України – нападник Роман Яремчук.

Форвард пропустив старт сезону через травму, але після відновлення вже встиг забити два голи та віддати асист.