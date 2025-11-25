Лунин против Яремчука: вирус спровоцировал украинское дерби в Лиге чемпионов

Что случилось с Куртуа

Мадридцы официально объявили, что основной голкипер команды - 33-летний бельгиец Тибо Куртуа, пропустит матч 5-го тура Лиги чемпионов против греческого "Олимпиакоса". После медобследования у него диагностировали вирусное желудочно-кишечное заболевание - гастроэнтерит.

По состоянию здоровья голкипер остался в Испании и не отправился с командой в Пирей.

Есть ли выбор у Алонсо

В Грецию в составе "сливочных" отправились три голкипера. Кроме Лунина, это игроки молодежного состава - Фран Гонсалес и Хави Наварро.

Вряд ли Алонсо станет рисковать и доверять место в воротах кому-то из них. Поэтому выбор в пользу украинца - очевиден.

Для Лунина это может стать первой официальной игрой за "Реал" в сезоне-2025/26. Ранее Хаби Алонсо не привлекал кипера, и Лунин оставался в статусе резервного.

Состав "Реала" на игру в Греции (фото: x.com/realmadriden)

Дуэль с Яремчуком

Матч в "Олимпиакос" - "Реал" в рамках 5-го тура Лиги чемпионов состоится в среду, 26 ноября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

"Реал" идет среди лидеров основного этапа ЛЧ, имея три победы в четырех турах. "Олимпиакос", наоборот, отстает лишь с двумя ничьими в активе.

В составе греческого клуба выступает другой игрок сборной Украины - нападающий Роман Яремчук.

Форвард пропустил старт сезона из-за травмы, но после восстановления уже успел забить два гола и отдать ассист.