Яремчук заблисків після травми: результативна передача і тріумф Олімпіакоса

Субота 22 листопада 2025 23:02
Роман Яремчук (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Український нападник Роман Яремчук уперше відзначився результативною передачею у сезоні грецької Суперліги, допомігши Олімпіакосу здобути переконливу перемогу над Атромітосом у 11 турі чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Яремчук вийшов на заміну та долучився до третього голу

Після жовтневого повернення на поле та епізодичного використання у складі Олімпіакоса Роман Яремчук знову отримав шанс проявити себе в матчі на внутрішній арені.

Українець почав гру проти Атромітоса на лаві запасних, як і в попередніх зустрічах після міжнародної паузи, і з’явився на полі на 67-й хвилині, коли його команда мінімально вела у рахунку.

На заміну форвард вийшов замість автора першого гола Аюба Ель Каабі. А вже на останній хвилині основного часу Яремчук оформив свій перший асист у Суперлізі, він тонко віддав на Мехді Таремі, який прибрав воротаря та встановив остаточний результат матчу - 3:0.

Статистика українця та його роль у команді

За відведені йому трохи більше ніж 23 хвилини Яремчук встиг не лише відзначитися результативною передачею, а й виграв два верхові дуелі та виконав п’ять точних пасів із шести.

Цей асист став для нього першою гольовою дією у чемпіонаті Греції цього сезону. До цього єдиним внеском нападника були два голи у Кубку Греції, коли він оформив дубль у ворота Волоса.

Турнірне становище та плани Олімпіакоса

Олімпіакос зберігає лідерство у Суперлізі, маючи 28 очок після 11 турів. Команда випереджає ПАОК на п'ять балів, утім має зіграний матч у запасі.

Вже у середу, 26 листопада, пірейців очікує поєдинок Ліги чемпіонів проти Реала. Яремчук, який після травми поступово набирає форму та вже тричі виходив на заміну, включно з матчем проти Барселони, може знову отримати свій шанс у найпрестижнішому єврокубку.

Раніше ми писали, що аналітики прорахували шанси України та інших учасників плей-офф на вихід у фінал ЧС-2026.

Також читайте, чому позиція збірної України в оновленому рейтингу ФІФА здивувала багатьох фанатів.

