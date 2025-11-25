ua en ru
Вт, 25 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Ліга чемпіонів повертається: розклад усіх матчів вівторка і коли грають українці

Вівторок 25 листопада 2025 12:47
UA EN RU
Ліга чемпіонів повертається: розклад усіх матчів вівторка і коли грають українці Фото: "Бенфіка" Трубіна та Судакова поки без жодного балу (x.com/slbenfica_en)
Автор: Андрій Костенко

П'ятий тур загального етапу Ліги чемпіонів стартує 25 листопада матчами в дев'яти європейських містах. Два поєдинки пройдуть за участю команд українських легіонерів.

Повний розклад матчів і трансляцій – підкаже РБК-Україна.

Хто з ким зіграє у вівторок

Відкриватимуть програму дня два матчі в 19:45 за київським часом.

В одному з них зіграє португальська "Бенфіка", яка на виїзді протистоятиме нідерландському "Аяксу". Команда українців Анатолія Трубіна та Георгія Судакова, яка програла всі чотири стартові поєдинки, гратиме з таким же невдахою. Це буде зустріч двох найгірших клубів поточного турніру – і хтось з них (а можливо й обидва – в разі нічиєї) нарешті отримає перші бали.

Також у цей час розпочнеться гра у Стамбулі, в якій місцевий "Галатасарай" прийме бельгійський "Юніон".

О 22-й годині стартують ще сім поєдинків.

Серйозний іспит чекає на азербайджанський "Карабах" українця Олексія Кащука: матч на виїзді проти чемпіона Італії – "Наполі".

Також у вечірньому слоті німецька "Боруссія" Д прийме іспанський "Вільярреал", норвезький "Буде-Глімт" – італійський "Ювентус", англійський "Манчестер Сіті" – леверкузенський "Байєр", французький "Марсель" – "Ньюкасл" з АПЛ, а чеська "Славія" – іспанський "Атлетік".

Центральним матчем дня, безумовно, стане протистояння в Лондоні. Клубний чемпіон світу – "Челсі" на "Стемпфорд Брідж" зустрінеться з іспанською "Барселоною". Наразі суперники мають рівні показники – по 7 очок після 4-х матчів і ведуть боротьбу за прямі путівки до 1/8 фіналу.

Розклад матчів 25 листопада

19:45

  • "Аякс" – "Бенфіка"
  • "Галатасарай" – "Юніон"

22:00

  • "Боруссія" Д – "Вільярреал"
  • "Буде-Глімт" – "Ювентус"
  • "Манчестер Сіті" – "Байєр"
  • "Марсель" – "Ньюкасл"
  • "Наполі" – "Карабах"
  • "Славія" – "Атлетік"
  • "Челсі" – "Барселона"

Ліга чемпіонів повертається: розклад усіх матчів вівторка і коли грають українці

Турнірне становище

Учасники основного раунду турніру досягли екватору – зіграли рівно половину запланованих матчів.

На вершині турнірної таблиці з максимальною кількістю очок (12) перебувають три команди – німецька "Баварія", англійський "Арсенал" та італійський "Інтер".

За ними – "Манчестер Сіті" (10 очок). Далі – ПСЖ, "Ньюкасл", "Реал", "Ліверпуль" та "Галатасарай", які мають по 9 балів. Це головні претенденти на прямі путівки до 1/8 фіналу, куди вийдуть вісім найкращих команд.

Ліга чемпіонів повертається: розклад усіх матчів вівторка і коли грають українці

Де дивитися ЛЧ

В Україні офіційним транслятором турніру залишається онлайн-платформа MEGOGO, яка володіє правами на показ Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій щонайменше до 2027 року.

Перегляд доступний для передплат "Максимальна" та "Спорт", а а також у MEGOPACK N+S та MEGOPACK Y.

Раніше ми розповіли, як Яремчук показав клас в "Олімпіакосі" після травми.

Також дізнайтеся про таємне весілля зірки "Барселони" з українською моделлю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Бенфика Челси Барселона
Новини
Розбиті багатоповерхівки, перебої з опаленням та жертви: все про нічний обстріл Києва
Розбиті багатоповерхівки, перебої з опаленням та жертви: все про нічний обстріл Києва
Аналітика
Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України