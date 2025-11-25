Гаррі Кейн у "Барселоні"? Футболіст вперше сказав правду про свій "перехід" із "Баварії"

Нападник мюнхенської "Баварії" та лідер збірної Англії Гаррі Кейн прокоментував гучні чутки щодо його можливого трансферу до "Барселони", яка, за повідомленнями іспанської преси, розглядає його як наступника Роберта Левандовського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю футболіста виданню BILD.

Чи перейде Кейн у "Барселону"?

За словами Кейна, чутки про інтерес "Барселони" не мають під собою підстав на рівні контактів.

"Я ні з ким не контактував, ніхто зі мною не зв'язувався. Я почуваюся дуже комфортно в поточній ситуації, хоча ми ще не обговорювали мою ситуацію з "Баварією". Поспішати нікуди. Я дуже щасливий у Мюнхені. Це видно по моїй грі", - сказав він.

При цьому англієць додав, що "якщо буде контакт, тоді й подивимося".

"Але я поки не думаю про новий сезон. Попереду - чемпіонат світу влітку. І навряд чи щось зміниться після цього сезону", - сказав Кейн.

Зазначимо, раніше сам футболіст анонсував, що предметні переговори щодо його майбутнього у "Баварії" почнуться лише наступного року, підкреслюючи, що ні він, ні клуб не квапляться з рішеннями.

Інтерес "Барселони" та клаусула Кейна

Чутки про можливий перехід з'явилися після публікації в каталонській газеті Mundo Deportivo. За її інформацією, саме Кейн стоїть на першому місці у списку бажань "синьо-гранатових" як ідеальний кандидат для заміни 37-річного польського нападника Роберта Левандовського.

Головний фактор, що підігріває чутки, - це сума відступних. З наступного літа у контракті Кейна з "Баварією" починає діяти клаусула про відступні в розмірі 65 млн євро. Хоча ця клаусула має бути активована до 31 січня, керівництво клубу має намір діяти на випередження.

Нагадаємо, що Кейн перейшов з "Тоттенхема"до "Баварії" у 2023 році за близько 100 млн євро. Його поточний контракт з німецьким грандом розрахований до 2027 року.

"Якби хтось нам сказав, що Гаррі ставатиме кращим від сезону до сезону, ми, ймовірно, заплатили б ще більше", - сказав в одному з інтерв'ю голова правління "Баварії" Ян-Крістіан Дреесен.

Незважаючи на невизначеність із майбутнім, Гаррі Кейн демонструє фантастичну результативність. У нинішньому сезоні він провів 18 матчів за клуб у всіх турнірах, у яких забив 24 м’ячі та відзначився трьома результативними передачами.