Луческу ліг під ніж: у екс-тренера "Шахтаря" та "Динамо" серйозні проблеми

Вівторок 06 січня 2026 19:56
UA EN RU
Луческу ліг під ніж: у екс-тренера "Шахтаря" та "Динамо" серйозні проблеми Фото: Мірча Луческу (Getty Inages)
Автор: Андрій Костенко

Колишній головний тренер українських грандів – донецького "Шахтаря" та київського "Динамо", а нині наставник збірної Румунії Мірча Луческу переніс чергову операцію на серці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням румунські видання Fanatik та GOLAZO.

Скасована поїздка до Туреччини

80-річний фахівець планував 4 січня прибути до турецької Антальї, де проходять збори багатьох румунських клубів. Там Луческу мав спостерігати за кандидатами до національної збірної Румунії.

Однак з медичних причин тренер у останній момент скасував поїздку. Зазначається, що вдома він опинився під наглядом кардіологів.

Луческу переніс операцію

За інформацією GOLAZO.ro, у тренера – чергове загостренням серцевого захворювання, через яке йому довелося перенести операцію. Раніше Луческу вже проходив хірургічне втручання у 2009 році, а також мав заплановану операцію минулого року.

Сам тренер підтвердив проблеми зі здоров’ям.

"У мене операція, я її постійно відкладав, бо були матчі, були свята. Я дійсно планував поїхати у Туреччину, щоб переглянути гравців. Але на вимогу лікарів мусив залишитися вдома. Зараз я намагаюсь організувати все так, аби якомога швидше одужати", - сказав Луческу.

Плей-офф для Румунії

Водночас Fanatik зазначає, що стан тренера покращився. За словами асистентів Луческу, він може прибути до Антальї вже у п'ятницю, 9 січня, щоб особисто переглянути матч між румунським ФКСБ та турецьким "Бешикташем".

Збірна Румунії, яку очолює Луческу, готується до матчів плей-офф за вихід на чемпіонат світу 2026 року. 26 березня румуни зіграють проти Туреччини в Стамбулі.

Хто такий Мірча Луческу

80-річний фахівець є одним із найтитулованіших тренерів Європи. За свою кар'єру він здобув 35 трофеїв.

Протягом 12 років (2004-2016) працював у донецькому "Шахтарі", з яким досяг найбільшого успіху в історії незалежної України – перемоги в Кубку УЄФА 2009 року.

У 2020-2023 роках очолював київське "Динамо", з яким виграв чемпіонат України, Кубок і Суперкубок країни. Луческу є унікальним тренером, який ставав чемпіоном України з обома грандами – "Шахтарем" і "Динамо".

У 2024 році він був призначений головним тренером національної команди Румунії. Ніні він є найстаршим тренером збірних команд у світі.

Раніше ми повідомили, що лондонський "Челсі" офіційно очолив 41-річний ноунейм.

Також читайте про футболістів збірної України, які можуть змінити клуб у зимове трансферне вікно.

