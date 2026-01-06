ua en ru
Головна » Розваги » Спорт

Новий бос для Мудрика: "Челсі" офіційно очолив 41-річний ноунейм

Вівторок 06 січня 2026 14:32
Новий бос для Мудрика: "Челсі" офіційно очолив 41-річний ноунейм Ліама Росеньйора - новий головний тренер лондонського "Челсі" (фото: Getty Inages)
Автор: Катерина Урсатій

Лондонський "Челсі" офіційно оголосив про призначення Ліама Росеньйора новим головним тренером. Контракт англійського фахівця розрахований до літа 2032 року. Росеньйор замінив на посаді Енцо Мареску, з яким клуб розірвав угоду з початку року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Деталі контракту та терміни угоди

За повідомленням офіційного сайту лондонців, з 41-річним тренером укладено довгострокову угоду. Співпраця розрахована до літа 2032 року.

Такий крок керівництва підкреслює довіру до фахівця, який змінив на цій посаді Енцо Мареску. Нагадаємо, що з італійським наставником клуб розірвав стосунки 1 січня.

У структурі "Челсі" аргументували вибір Росеньйора його здатністю вибудовувати чітку ігрову модель та підтримувати високу дисципліну в команді.

Успіхи Росеньйора: від Чемпіоншипу до лідерства в єврокубках

До переїзду в лондонський клуб фахівець встиг зарекомендувати себе на європейській арені завдяки роботі у французькому "Страсбурі".

Саме під його керівництвом колектив продемонстрував стрімкий прогрес, фінішувавши на сьомій позиції в Лізі 1 за результатами минулого розіграшу чемпіонату.

Вже цього сезону Росеньйор вивів команду в лідери основного раунду Ліги конференцій, де "Страсбур" посів перше місце, не поступившись у жодному з поєдинків.

Загальна статистика тренера у французькому клубі налічує 25 матчів, у яких було здобуто 14 перемог та чотири нічиї при семи поразках.

Англійський етап кар'єри наставника розпочався у нижчих дивізіонах, де він спершу тимчасово виконував обов'язки головного тренера в "Дербі Каунті".

Згодом, у період з 2022 по 2024 рік, Росеньйор повноцінно очолював "Галл Сіті", що стало його дебютним досвідом на постійній основі в Англії.

Варто зазначити, що новий керманич "синіх" має солідний ігровий досвід: свого часу він захищав кольори таких клубів, як "Фулгем", "Брайтон", "Редінг", "Брістоль Сіті" та "Іпсвіч".

Стан команди та дата дебюту

Наразі "Челсі" перебуває у непростому турнірному становищі. У Прем'єр-лізі лондонці посідають п'яту сходинку, маючи 31 бал після 20 турів.

Відставання від лідера "Арсенала" складає 17 пунктів. У загальній таблиці Ліги чемпіонів команда замикає топ-15, здобувши три перемоги у шести поєдинках.

Ліам Росеньйор виведе команду на поле вже найближчої середи, 7 січня. У межах лондонського дербі "сині" протистоятимуть "Фулгему". Стартовий свисток пролунає о 21:30 за київським часом.

Раніше ми повідомляли, що українець Роман Яремчук виграв Суперкубок Греції з командою "Олімпіакос".

Також читайте про інших футболістів збірної України, які можуть змінити клуб у зимове трансферне вікно.

